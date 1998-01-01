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13 февраля
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Новый вариант указа Трампа об ограничении въезда в США может быть подписан в начале недели/ Матвиенко планирует весной посетить Египет и обсудить возобновление авиасообщения/ Крым заплатит туроператорам за туристов
Новый вариант указа Трампа об ограничении въезда в США может быть подписан в начале недели
Президент США Дональд Трамп заявил, что обдумывает возможность составления нового варианта указа, целью которого является ограничение въезда в США граждан ряда мусульманских стран, сообщила газета The Washington Post.
По информации издания, Дональд Трамп может выступить с инициативами по этой теме в понедельник или во вторник. Он пояснил, что верит в возможность добиться через суд возобновления действия его прежнего указа по ограничениям на въезд в США, но подчеркнул, что такой вариант займет много времени. Именно поэтому Дональд Трамп и думает над тем, чтобы просто составить новый указ в такой форме, которая не вызовет нареканий у судебных властей.
Матвиенко планирует весной посетить Египет и обсудить возобновление авиасообщения
Делегация Совета Федерации во главе с председателем палаты Валентиной Матвиенко планирует этой весной посетить Египет, сообщает в понедельник газета «Известия».
Крым заплатит туроператорам за туристов
Министерство курортов и туризма республики разработало программу субсидирования на период с 15 февраля до 25 апреля. Туроператоры и санатории, обслуживающие туристов в Крыму в межсезонье, получат субсидии Министерства курортов и туризма республики. Об этом сообщает АТОР со ссылкой на заместителя главы ведомства Ольгу Бурову.
Всего на программу субсидирования будет выделено 1,5 млн рублей. Это значит, что компании получат от 1 до 1,5 тыс. рублей за каждого туриста, обслуженного в межсезонье, в зависимости от выбранной программы — «Экскурсионная мозаика Крыма» или «В Крым за здоровьем». При этом общий размер субсидий туроператору не может превышать 300 тыс., а объекту размещения - 400 тыс.
В случае с «Экскурсионной мозаикой Крыма» субсидии будут выделяться на организацию культурно‑познавательных автобусных туристских маршрутов, включающих размещение, питание, транспортное и экскурсионное обслуживание. Должна быть сформирована туристическая группа минимум в 10 человек, которая должна провести в регионе не менее 5 дней.
Подать заявки на выделение субсидий туроператоры и санатории могут до 14 февраля.
Предложенную Крымом программу субсидирования турпотока в межсезонье поддержали в Совете Федерации. Более того, не исключено, что аналогичные меры поддержки появятся и в других регионах.
/TOURBUS.RU
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