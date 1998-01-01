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Новый вариант указа Трампа об ограничении въезда в США может быть подписан в начале недели/ Матвиенко планирует весной посетить Египет и обсудить возобновление авиасообщения/ Крым заплатит туроператорам за туристов

Новый вариант указа Трампа об ограничении въезда в США может быть подписан в начале недели

Президент США Дональд Трамп заявил, что обдумывает возможность составления нового варианта указа, целью которого является ограничение въезда в США граждан ряда мусульманских стран, сообщила газета The Washington Post.

По информации издания, Дональд Трамп может выступить с инициативами по этой теме в понедельник или во вторник. Он пояснил, что верит в возможность добиться через суд возобновления действия его прежнего указа по ограничениям на въезд в США, но подчеркнул, что такой вариант займет много времени. Именно поэтому Дональд Трамп и думает над тем, чтобы просто составить новый указ в такой форме, которая не вызовет нареканий у судебных властей.



«Мы выиграем это сражение. Увы, формальные процедуры занимают много времени, но в итоге мы победим. Кроме того, у нас есть много иных вариантов. В частности, можно просто-напросто составить текст нового указа», - заявил президент журналистам.



Ранее на этой неделе апелляционный суд поддержал запрет исполнения указа президента США об отказе на въезд в страну граждан семи государств с преимущественно мусульманским населением. «Вместо предоставления доказательств, требующих принятия такого указа, администрация заняла позицию, в соответствии с которой мы не должны даже рассматривать решение президента. Мы не согласны», - говорилось в решении суда.



Министерство юстиции сообщило, что намерено оспаривать решение апелляционного суда. Наблюдатели не исключают, что разбирательство может быть передано в Верховный суд.



В конце января президент Трамп подписал указ, ограничивающий на 120 дней прием новых беженцев, а также запрещающий выдачу въездных виз гражданам Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Суд в Сиэтле ввел запрет на реализацию указа, администрация попыталась оспорить запрет в апелляционном суде.





Матвиенко планирует весной посетить Египет и обсудить возобновление авиасообщения

Делегация Совета Федерации во главе с председателем палаты Валентиной Матвиенко планирует этой весной посетить Египет, сообщает в понедельник газета «Известия».

«Это будет первый визит российской делегации такого уровня после десятилетнего перерыва. В египетском парламенте подчеркивают, что две страны связывают теплые отношения, которые не под силу разрушить ни террористам, ни поддерживающим их странам. В ходе переговоров египетская сторона намерена поднять вопрос о возобновлении воздушного сообщения между двумя странами», — пишет газета.



В беседе с изданием вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов отметил, что, «помимо вопросов двустороннего сотрудничества, возможностей расширения региональных связей, будет уделено внимание и международной проблематике, вопросам безопасности, борьбы с терроризмом».





Крым заплатит туроператорам за туристов

Министерство курортов и туризма республики разработало программу субсидирования на период с 15 февраля до 25 апреля. Туроператоры и санатории, обслуживающие туристов в Крыму в межсезонье, получат субсидии Министерства курортов и туризма республики. Об этом сообщает АТОР со ссылкой на заместителя главы ведомства Ольгу Бурову.

Всего на программу субсидирования будет выделено 1,5 млн рублей. Это значит, что компании получат от 1 до 1,5 тыс. рублей за каждого туриста, обслуженного в межсезонье, в зависимости от выбранной программы — «Экскурсионная мозаика Крыма» или «В Крым за здоровьем». При этом общий размер субсидий туроператору не может превышать 300 тыс., а объекту размещения - 400 тыс.

В случае с «Экскурсионной мозаикой Крыма» субсидии будут выделяться на организацию культурно‑познавательных автобусных туристских маршрутов, включающих размещение, питание, транспортное и экскурсионное обслуживание. Должна быть сформирована туристическая группа минимум в 10 человек, которая должна провести в регионе не менее 5 дней.

Подать заявки на выделение субсидий туроператоры и санатории могут до 14 февраля.

Предложенную Крымом программу субсидирования турпотока в межсезонье поддержали в Совете Федерации. Более того, не исключено, что аналогичные меры поддержки появятся и в других регионах.

/TOURBUS.RU