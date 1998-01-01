Новости «РусЛайн» свяжет Москву с Лейпцигом Туроператоры комментируют предстоящее начало прямых рейсов из российской столицы в Саксонию

С 3 апреля авиакомпания «РусЛайн» приступает к выполнению регулярных рейсов Москва – Лейпциг – Москва, сообщили в авиакомпании. На новом маршруте будут использоваться комфортабельные самолеты Bombardier CRJ-200, говорится в сообщении на сайте перевозчика. Рейсы в обоих направлениях будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам. Время в пути из Москвы составит 3 часа, обратно – 2 часа 50 минут. Стоимость авиабилетов будет начинаться от 340 евро (туда и обратно) с учетом всех сборов. Опрошенные нами туроператоры считают, что новый рейс будет пользоваться спросом, особенно если в дальнейшем перевозчик предложит более бюджетные тарифы. «Сложно пока прогнозировать перспективы новых рейсов, но, думаю, будущее у них есть, - говорит Александр Турченко, генеральный директор компании «Чайка-Тур». – Да, конечно, «РусЛайну» придется конкурировать с «Аэрофлотом», который летает в Берлин и Дрезден, но это рынок и это нормальная практика. Главное, чтобы у «РусЛайна» на старте не «опустились крылья», если загрузка вначале сразу будет не оптимальной. Рынок сейчас подвержен колебаниям, и ситуация может измениться в любую сторону. В любом случае Германия – емкое и интересное направление, а «РусЛайн» давно хотел туда летать, поэтому желаю перевозчику удачи. Пусть начинает, а дальше все решит рынок. Но если посмотреть на хорошую загрузку первого рейса из Берлина в Сочи, то и рейсы из Лейпцига в Москву обещают быть успешными. Что касается тарифов, то сейчас они несколько выше имеющихся на рынке, но, возможно, в эту сумму были заложены и риски и, возможно, эти тарифы будут скорректированы. В любом случае нужно дождаться начала полетной программы и затем уже дать более детальную оценку». Карен Гончаров, генеральный директор компании DSBW, в свою очередь, отмечает, что, «с одной стороны, увеличение рейсов на Германию – всегда хорошо, ведь направление пользуется стабильным спросом. Но заявленные тарифы пока что смотрятся несколько завышенными по сравнению с имеющейся перевозкой в Германию компаний S7, «Аэрофлот» и Lufthansa». «Да, конечно, заявленные тарифы пока выглядят менее привлекательно, чем тарифы «Аэрофлота», который совершает ежедневные рейсы, потому есть вероятность, что «РусЛайн» примет решение о снижении тарифов, - отметила, в свою очередь, Светлана Жучкова, руководитель направления Германия компании «Ванд». – В любом случае, мы рады, что объемы перевозки увеличиваются. Это говорит о том, что и немецкая сторона, и российская заинтересованы в восстановлении турпотока, что очень важно. Нам бы хотелось, чтобы со временем были восстановлены рейсы, которые когда-то успешно существовали, это прямые рейсы до Бремена, рейсы до Баден-Бадена (аэропорт Карлсруэ) и другие. Германия – великолепное, многогранное туристическое направление, и мы надеемся, что ему удастся наверстать потерянные объемы российского турпотока». «Вероятно, данные рейсы будут востребованы прежде всего у бизнес-туристов во время проведения выставок и ярмарок в этом городе», - предполагает Александр Скрыпник, генеральный директор компании «Салют Европа». «Учитывая заметное оживление спроса по всем европейским направлениям (в том числе и на туры в Германию), открытие нового рейса придется как нельзя кстати, а ​авиаперевозка, возможно, вполне себя окупит» - руководитель отдела Европы BSI group Екатерина Каменева. «Отмечу, что в настоящее время из городов Германии у наших туристов наибольшей популярностью пользуются Мюнхен, Берлин, Франкфурт, Дюссельдорф и Кельн, - как для деловых поездок, так и для отдыха. Также мы замечаем, что российские туристы стали проявлять интерес к отдыху в Германии вдали от больших городов: на озерах, в отелях при детских парках развлечений, таких как Legoland и Europapark» - заключила эксперт. /TOURBUS.RU

Теги: Германия, ФРГ, Саксония , Лейпциг, «РусЛайн», экскурсионный туризм, Деловой туризм Назад к списку новостей

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