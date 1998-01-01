Новости Бюджетные туристы потянулись на Шри-Ланку? Наши эксперты обсуждают информацию о заметном росте интереса к Шри-Ланке в этом зимнем сезоне и изменении структуры спроса

По информации АТОР, в этом сезоне участники рынка отмечают рост продаж в эконом-сегменте по Шри-Ланке. «Мы полагаем, что на рост спроса на ланкийском направлении серьезно повлияло и отсутствие туров в Египет. Выбор места для доступного по цене зимнего отдыха среди пляжных направлений довольно органичен, а закрытый Египет сужает набор вариантов еще больше», - сообщила Юлия Гундалова, ведущий менеджер департамента экзотики туроператора «Русский Экспресс». По ее информации, спрос на Шри-Ланку с января по март традиционно высок: в прошлом году он был примерно на таком же уровне. «На популярных курортах Шри-Ланки в это время высокий сезон. До конца февраля уже практически не осталось мест на рейсах с удобным расписанием либо это только дорогие тарифы», - отмечает г-жа Гундалова. Светлана Мошкова, специалист отдела «Юго-Восточная Азия и острова Индийского океана» компании «Веди Тургрупп», также усматривает влияние Египта в увеличении числа запросов на экономичный отдых на Цейлоне: «Влияние закрытия Египта мы видим в том, что на Шри-Ланке вырос спрос на очень бюджетные варианты размещения». Анна Филатовская, директор департамента прямых продаж, рекламы и PR туроператора ICS Travel Group, считает, что на российском рынке Шри-Ланка все же больше конкурирует с такими странами Юго-Восточной Азии, как Таиланд, Индия и Вьетнам. «По направлению наблюдается хорошая динамика продаж в этом сезоне. Да, спрос действительной вырос, причем впечатляюще. Рост составил 63% по сравнению с прошлым сезоном. Появились прямые чартерные рейсы, а также новый игрок среди регулярных перевозчиков - авиакомпания Gulf Air, которая выполняет рейсы по пятницам каждую неделю», - характеризует ситуацию эксперт. «Рост спроса на направление действительно заметно вырос по сравнению с тем, что было в начале сезона, - подтвердила нашему порталу Анна Ткаченко, руководитель направления Шри-Ланка туроператора Anex Tour. - Сейчас идут активные продажи туров на март, все туры на февраль уже практически проданы. Средняя глубина продаж за последний месяц не превышает 35 дней. Причина такого роста спроса скорее всего в том, что направление «распробовали», так как в целом цены на отели сильно не изменились, но мы видим, что спрос растет. В этом году мы увеличили полетную программу, в прошлые годы на Шри-Ланку не было такого объема перевозки. Клиенты, которые предпочитают отдых в Азии, хотят попробовать что-то новое, неизведанное. Плюс Шри-Ланка - одно из немногих направлений ЮВА, где не наблюдалась критичная ситуация с размещением во время китайского Нового года (на Шри-Ланку китайцы едут в основном в хорошие 4-5*), поэтому когда на других направлениях уже были стопы, на Шри-Ланке все еще можно было найти доступное и бюджетное размещение. На следующий зимний сезон мы также прогнозируем повышение спроса на направление». «Я не стала бы говорить о росте бюджетного сегмента на направлении. Чартерная перевозка на остров сейчас по сути удалена с рынка, ее объем незначителен, на направлении был сокращен объем перевозки, и Air Arabia сейчас с ней не справляется. Тарифы на перевозку находятся на уровне 42-45 тысяч рублей, что на 30% дороже, чем в аналогичный период прошлого года. Да, те туристы, которые купили туры в ноябре-декабре, смогли существенно сэкономить, билеты в тот период стоили 20-24 тыс. рублей, - рассказала нам Светлана Муромская, менеджер по направлению Шри-Ланка компании «Ванд». - Так что те, кто хочет улететь на Шри-Ланку в ближайшее время, не смогут приобрести бюджетных туров, хотя бюджетные отели пока есть в наличии. Самый экономный вариант размещения можно приобрести за $40 долларов в сутки, в среднебюджетном сегменте – от $60 долларов. Но, повторюсь, проблема в отсутствии бюджетной перевозки, такая же ситуация сейчас и на других направлениях - Таиланд, Индия». Василий Лебедев, генеральный директор туркомпании «Открытие», напротив, говорит о росте спроса на направлении: «Тенденция увеличения продаж на этом направлении налицо. В нашей компании активно шли продажи на новогодние заезды, текущий объем достаточно высок, глубина бронирования достигает осени. Если говорить о тарифах на перевозку, то они адекватны. Так, перелет а/к Emirates стоит 28 тыс. рублей. Да, стыковки несколько неудобны, но, думаю, это того стоит. Основная причина хорошей динамики на этом направлении - стабилизация рубля, а также выравнивание экономической ситуации в целом. Не соглашусь с экспертами, которые видят причину роста в отсутствии Египта. На Шри-Ланку едут туристы, которые интересуются Азией и предпочитают комбинированный отдых, включающий экскурсионную программу и пляж. Средний тур на Шри-Ланку продолжается 14 дней, пять из которых туристы посвящают экскурсионной программе». "Шри-Ланка как дальнемагистральное направление просела в кризис до 50%. Сейчас мы видим восстановление спроса в пределах 20-25%. Пик спроса на Шри-Ланку приходится на межсезонье. Решения о поездке по таким странам, как правило, принимаются за 1-2 месяца. Направление это довольно специфическое (бюджетные отели не отличаются комфортом, не всегда есть достойные пляжи при отелях) и у Шри-Ланки довольно много конкурентов в этом ценовом сегменте, включая более доступный Таиланд. При этом Шри-Ланка востребована у бюджетных туристов, активно интересующихся экскурсионной программой, в основном едет возрастная категория от 30 до 40 лет", - рассказала Лариса Аханова, PR-директор TEZ Tour. /TOURBUS.RU

Теги: Шри-Ланка, Цейлон, Юго-Восточная Азия, Выездной туризм, Зимние программы, Морской отдых Назад к списку новостей

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