Новости Китай вводит сканирование отпечатков пальцев при въезде в страну Туроператоры обсуждают, скажется ли на российском турпотоке в КНР введение процедуры дактилоскопии для иностранных туристов

Согласно информации Министерства общественной безопасности КНР, на которое ссылается АТОР, сканирование отпечатков пальцев станет в этом году обязательным для всех иностранных граждан в возрасте от 14 до 70 лет, въезжающих на территорию КНР, за исключением дипломатов. Новая система уже заработала 10 февраля в международном аэропорту города Шэньчжэнь (провинция Гуандун). До конца 2017 года ее введут во всех пунктах пересечения границы КНР. Аргументируя запуск новой процедуры, власти Китая сослались на опыт других стран, в которых сканирование отпечатков пальцев стало широко распространенной практикой. Нововведение направлено на усиление иммиграционного контроля и повышение его эффективности. По информации АТОР, участники рынка отмечают, что россияне уже привыкли к прохождению подобной процедуры при получении шенгенских виз, так что подобная мера вряд ли отпугнет их при посещении других стран. Так, в пресс-службе туроператора ANEX Tour, который реализует чартерные программы на о. Хайнань, считают маловероятным влияние новых правил на объемы турпотока в Китай из РФ, подчеркивая, что для популярного среди россиян Хайнаня действуют упрощенные визовые требования. «Дактилоскопический контроль не повлечет за собой ослабления потока в Китай. Да, возможен временный психологический барьер для туристов – как это было в свое время с получением виз в страны Шенгенского соглашения. Полагаем, что на получение и оформление виз это нововведение не повлияет. Туристам несложно будет пройти данную процедуру на границе, и мы можем с уверенностью сказать, что Министерство безопасности КНР примет все необходимые меры для ее комфортной организации», – заявила Анна Филатовская, директор департамента прямых продаж, рекламы и PR туроператора ICS Travel Group. «Подобная процедура встречается в иммиграционном контроле многих стран, поэтому эта мера властей КНР вряд ли повлияет на турпоток негативно», – подтверждает это мнение Елена Попкова, руководитель отдела ЮВА туроператора «Русский Экспресс». Артур Мурадян, генеральный директор компании «Спейс Тревел», в беседе с нашим порталом также выразил уверенность в том, что необходимость сдавать отпечатки пальцев при въезде в Китай не отразятся на потоке в эту востребованную на российском рынке страну: «Турпоток в эту страну стабилен, к тому же другие страны уже приучили наших туристов к дактилоскопии, так что новые требования не окажут влияния на желании российских туристов посещать Китай. Просто потребуется дополнительное время для прохождения паспортного контроля, не более того. Дугой разговор, если Китай примет решение о дактилоскопии при получении визы, вот тогда это крайне негативно отразится на потоке, но думаю, что этого не произойдет». Елена Малышева, руководитель направления Юго-Восточной Азии компании «Чайна Тревел», разделяет мнение коллеги. Эксперт заявила, что «российские туристы очень любят путешествовать в Китай и некоторые усложнения не изменят эту тенденцию. Раньше туристам сканировали сетчатку глаза, теперь это будут отпечатки пальцев, не вижу причин для беспокойства. Продажи на китайском направлении идут стабильно, мы фиксируем рост спроса, в том числе по причине увеличения чартерных программ, не только из центрального региона, но и из Сибири, что оказывает положительное влияние на направлении. К тому же Китай постоянно развивается, здесь обширная отельная база, что также положительно сказывается на направлении». Римма Ильясова, коммерческий директор компании «Чайна Лайн», выразила схожее мнение: «Туристы во всем мире сталкиваются с необходимостью сдавать отпечатки пальцев, это мировая практика. Уверена, что это никак не отразится на потоке, который демонстрирует положительную динамику. Мы уже видим рост по сравнению с прошлым годом, активно продаются экскурсионные туры, глубина продаж достигает июля. Думаю, что по итогам года мы получим хорошие результаты на китайском направлении, по крайней мере пока все заявленные нами группы набираются хорошо». /TOURBUS.RU

Теги: Китай, Выездной туризм, экскурсионный туризм, Пограничные правила, Дактилоскопия, Шэньчжэнь Назад к списку новостей

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