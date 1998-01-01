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13 февраля
Безвизовый въезд может увеличить турпоток в Россию на 50%
Эксперты прогнозируют резкий рост турпотока в случае введения безвизового режима с ведущими странами, как уже сделали наши белорусские соседи
Выступая на состоявшемся на днях форуме Travel Routes Russia, проходившем в рамках четвертой Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2017, директор по развитию продаж аэропорта Домодедово Андрей Капинос заявил, что отмена виз на ряде направлений может привести к росту въездного турпотока на 50%, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.
Для того чтобы обосновать это заключение, Андрей Капинос представил собравшимся доклад, в котором сделал акцент на результатах введения безвизового режима с некоторыми странами мира. По словам директора по развитию продаж Домодедово, введение группового безвизового режима с Китаем привело к быстрому росту турпотока из этой страны - КНР уже стала безусловным лидером въезда в Россию.
«Кроме того, благодаря безвизовому въезду, за последние несколько лет пассажиропоток между Россией и Кореей увеличился в пять раз, а после введения безвизового режима между Россией и Израилем он утроился», – констатировал эксперт.
По его мнению, если к этим мерам добавить создание единых билетов, которые бы давали право использования общественного транспорта, посещения государственных музеев и других туристических объектов в течение 24-72 часов, это вполне могло бы увеличить въездной турпоток в российские города наполовину.
При этом самый впечатляющий пример роста турпотока в рамках безвизового режима демонстрирует Китай. По данным ассоциации «Мир без границ», в течение «золотой недели» празднования китайского Нового года (с 27 января по 2 февраля 2017 года) Петербург и Москву по безвизовому групповому туристическому обмену посетили почти 4 тыс. туристов из КНР – почти на 50% больше, чем годом ранее.
«Жители КНР все чаще выезжают за рубеж, и отрадно, что растущим направлением здесь становится Россия», – говорит по этому поводу исполнительный директор ассоциации «Мир без границ» Светлана Пятихатка. Ее мнение подтверждает и статистика Государственного управления по делам туризма КНР: по его данным, в 2016-м выездной поток из страны вырос на 7%, составив свыше 6,15 млн поездок. Причем Россия остается для китайцев одним из наиболее популярных направлений.
А по оценке китайской «Женьминь жибао», лишь в первые три дня «золотой недели» Россия приняла в 2,7 раза больше китайских туристов, чем в тот же период прошлого года, значительно опередив по росту этого показателя другие европейские страны.
«Введение группового безвизового режима стало одной из мер, резко увеличивших турпоток из Китая, - согласен директор компании «Олимпия-Райзен-Сибирь» Виктор Данн. – Если будут введены аналогичные на других перспективных направлениях, это действительно может повысить интерес иностранцев к России как туристической дестинации».
Гендиректор Hospitality Income Consulting Елена Лысенкова также отмечает, что спрос на поездки в Россию в КНР растет. «Только благодаря наличию прямых рейсов между аэропортом Пулково и городами КНР в 2016 году в Петербург прилетели свыше 250 тыс. китайских туристов», - отмечает она.
Что касается перспектив, то эксперты уверенно называют среди стран, которые в случае введения безвизового въезда могли бы дать России дополнительных туристов, Индию и другие страны ЮВА.
/TOURBUS.RU
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