Новости Горячие новости «Интурист» этим летом поставит пять еженедельных рейсов из Самары в Турцию/ Дания разрешила своим туристам отдыхать в Шарм-эль-Шейхе/ В Домодедово задержан авиапассажир, угрожавший взорвать рейс «Москва - Берлин»

"Интурист" этим летом поставит пять еженедельных рейсов из Самары в Турцию Туроператор НТК "Интурист" планирует летом поставить пять еженедельных чартерных рейсов из самарского аэропорта Курумоч в Анталью и Даламан, запланированный объем перевозки будет на 25% больше, чем в 2015 году, сообщил сегодня на пресс-конференции в рамках Регионального туристского форума заместитель генерального директора туроператора Александр Мусихин. "По Самаре мы планируем три чартера в неделю в Анталью. И два – в аэропорт Даламан, на Эгейское побережье Турции. В Анталью полетим с конца апреля, в Даламан попозже, так как там прохладнее. С июня программа будет выполняться полностью – пять рейсов в неделю", — сказал он. Эксперт добавил, что число рейсов будет таким же, как в 2015 году, но общий объем кресел вырастет примерно на 25%. Глава Департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев считает, что Турция будет самым востребованным направлением летнего отдыха у жителей региона. "Если у нас сейчас Сочи принимает из Самары 38 тысяч человек, и это практически 100%-я загрузка всех отелей Сочи, то у Турции резервов значительно больше. До 2016 года ежегодно более 120 тысяч человек летало только из самарского региона. Там гостиничная база значительно больше, чем на Черноморском побережье", — сказал он. Г-н Мусихин добавил, что отели Турции в этом году предложат россиянам более низкие цены, чем до закрытия направления в 2015 году. "Германия – один из основных рынков Турции, и сейчас наблюдается спад турпотока из этой страны. Конечно, он должен быть компенсирован, и взоры отельеров будут обращены на Россию. В том числе, мы уже получаем довольно низкие цены, иногда для Турции не типичные", — сказал он. Дания разрешила своим туристам отдыхать в Шарм-эль-Шейхе Датским туристам разрешили путешествовать в египетский Шарм-эль-Шейх, сообщает газета Jyllands Posten. В МИДе страны отметили усилия Египта по обеспечению мер безопасности в Южном Синае, особенно в аэропорту Шарм-эль-Шейха. Поэтому в ведомстве разрешили возобновить туристические поездки в Шарм-эль-Шейх, Дахаб и район монастыря Св. Екатерины. При этом министерство по-прежнему не рекомендует датским гражданам посещать север Синайского полуострова, где обстановка коренным образом отличается от юга. Дания ввела запрет на туристические поездки в Шарм-эль-Шейх и другие регионы Синайского полуострова после крушения чартера с российскими туристами, которое произошло 31 октября 2015 года. В Домодедово задержан авиапассажир, угрожавший взорвать рейс «Москва - Берлин» Пассажир авиарейса задержан полицией в столичном аэропорту Домодедово после конфликта с экипажем и угрозы взорвать самолет, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу. "Сегодня в 13:05 при посадке в самолет рейсом Москва — Берлин у одного из пассажиров возник конфликт с членом экипажа, в ходе которого первый заявил, что взорвет бомбу", — сказал представитель полиции. По его словам, в связи с угрозой взрыва все пассажиры были эвакуированы, а воздушное судно проверено кинологами. "Каких-либо взрывчатых веществ на борту обнаружено не было, пассажиры вернулись на свои места, и самолет проследовал по своему маршруту, а 66-летний виновник инцидента доставлен в дежурную часть линейного отдела МВД для разбирательства", — рассказал сотрудник пресс-службы. /TOURBUS.RU



Теги: "Интурист" , Турция, Анталья, Самара, Шарм-Эль-Шейх, Летний сезон-2017 Назад к списку новостей

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