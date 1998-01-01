Петербург решил продвигать себя за рубежом самостоятельно

В этом году за рубежом планируется открыть около десяти туристических офисов Visit Petersburg

«Первый зарубежный офис Visit Petersburg за границей на днях начнет работу в Париже, - заявил сегодня на встрече с журналистами председатель Комитета по развитию туризма Петербурга Андрей Мушкарев. – Вслед за ним в 2017 году мы откроем за рубежом около десяти подобных представительств».

Схема столь быстрого появления туристических офисов города на Неве за кордоном довольно проста: они станут открываться на базе уже существующих представительств компании «ЛЕКС системс», в течение более чем пяти лет занятой предоставлением гражданам зарубежных стран визовой поддержки.

Как подчеркнул генеральный директор «ЛЕКС системс» Тимур Абрамов, в настоящее время она располагает более чем 80 офисами в 30 странах мира, и поэтому проблем с обеспечением присутствия Петербурга на иностранных рынках не будет.

«В ходе своей деятельности мы неоднократно убеждались в том, что нашим потенциальным клиентам, желающим отправиться в Россию, чаще всего не хватает информации: порой нам приходится просто распечатывать сведения, которые можно найти в интернете, - подчеркивает он. – Вместе с открытием офисов Петербурга проблем с этим уже не будет: мы только приветствуем подобные шаги».

И хотя он заявляет, что «основная задача нашего совместного проекта - сделать Россию ближе», не скрывает, что с помощью этого шага надеется увеличить приток желающих получать российскую визу. И, соответственно, получить коммерческую выгоду.

В свою очередь, генеральный директор «Городского туристско-информационного бюро» Евгений Панкевич констатировал, что зарубежные офисы Visit Petersburg будут ориентированы не только на частных туристов, но и на работу с турбизнесом. «Они станут работать как в формате В2С, так и В2В, стараясь максимально расширить взаимодействие сферы туризма города на Неве с заграничными компаниями», – отметил он.

Вскоре после парижского будут запущены в работу офисы Visit Petersburg в Гонконге и на Тайване, а затем последуют и другие.

По словам Андрея Мушкарева, на появление целой сети представительств за границей бюджет города на Неве практически не потратится, поскольку сотрудники и офисы будут предоставлены «ЛЕКС системс», а расходы на информационные материалы, которые туда направят, уже включены в бюджет учреждения.

«Если говорить о цифрах, то в Париже из всех обращений по поводу визы в Россию около 40% приходится на Петербург, – говорит Андрей Мушкарев. – Это весомый аргумент в пользу того, чтобы наш первый офис открыть именно там. К тому же в 2017 году исполняется триста лет подписанию первого мирного договора с Францией…».

Как считают туристические власти Петербурга, самостоятельный выход региона на зарубежные рынки (а северная столица делает это впервые в истории РФ), с учетом проведения в городе на Неве целой серии крупных международных событий, достаточно быстро приведет к результатам. По прогнозам, которые можно считать амбициозными, но состоятельными, в 2020 году Питер намерен принимать около 13 млн путешественников. Остается только подумать, где и как их разместить, а также на чем возить и как обслуживать…

/TOURBUS.RU