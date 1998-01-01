Новости Эпоха «горящих туров» подошла к концу? Наши эксперты комментируют информацию о массовом отказе туроператоров от реализации туров по демпинговым ценам за несколько дней до вылета

Туркомпании, стремясь в кризис минимизировать риски, почти полностью отказались от продажи “горящих” путевок, предполагающих значительную скидку при бронировании за несколько дней до вылета. Об этом сообщила вчера газета «Коммерсантъ». Так, по данным исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, которую цитирует издание, если в 2014 году на такие туры приходилось 15-20% продаж, то теперь речь идет максимум о 3-5%. Представитель компании "ОнлайнТур" Игорь Блинов рассказал "Коммерсанту", что сейчас продаж горящих туров практически нет: "Соответствующие запросы от клиентов остались, но подобрать по ним что-нибудь почти невозможно: стоимость тура, купленного за несколько дней до отправления, сейчас оказывается на 30-40% выше, чем в предварительной продаже, а не наоборот". Гендиректор Level.Travel Дмитрий Малютин также отметил сокращение объемов горящих предложений. Но, по его словам, еще прошлым летом агентам удавалось находить такие туры в Грецию, на Крит и российские курорты. Как напоминают эксперты, популярность формата горящих туров резко возросла в 2000-х годах из-за роста объемов перевозки в популярные у россиян страны. Пика сегмент достиг летом 2014 года, когда многие туроператоры переоценили спрос на зарубежные туры и поставили слишком много чартерных рейсов. Для того, чтобы продать запланированный объем, им пришлось демпинговать, что привело к серии банкротств операторов. Среди причин исчезновения горящих туров Игорь Блинов назвал изменившиеся правила игры на рынке. "Теперь операторы чаще используют в пакетных предложениях регулярную перевозку, предпочитают не выкупать сразу значительные блоки мест в отелях и отказываются от необоснованного демпинга для повышения клиентской базы", — пояснил он. Директор департамента развития агентской сети BSI Group Татьяна Белова также связала отказ от формата с оптимизацией полетных программ туроператоров и их гарантий по покупке мест. "Сейчас "гореть" могут единичные предложения, например, если клиент в последний момент отказался от путешествия в силу чрезвычайных обстоятельств. И чтобы вернуть ему часть суммы, оператор или агенты могут перепродать эту путевку как горящую", — уточнила она. Майя Ломидзе среди причин назвала также отсутствие сейчас на рынке массовых направлений, например Египта, и снизившуюся комиссию турагентов. В то же время, по ее мнению, летом 2017 года число горящих предложений в портфелях туроператоров может возрасти с учетом востребованности в этот период массовых сезонных направлений. Между тем, генеральный директор "Пегас Туристик" Анна Подгорная подчеркнула, что ждать от туроператоров распродаж туров по сниженным ценам не стоит, так как они не готовы рисковать и работать себе в убыток, как это было до 2014 года. Геннадий Косарев, вице-президент туроператора «Натали Турс», в беседе с нашим порталом также заявил о постепенном уходе от формата горящих туров, указывая при этом, что «на направлениях, где наблюдается избыток перевозки и на полностью чартерных направлениях горящие туры останутся». При этом, по мнению эксперта, «конечно, сейчас и отели, и авиакомпании популяризируют именно ранее бронирование, а не горящие туры. Ведь именно в рамках акций раннего бронирования турист может приобрести тур по максимально низкой цене. Так, сейчас многие туристы приобретают авиабилеты за полгода до даты поездки и существенно экономят. Европейский туррынок давно живет по таким законам. Подавляющее большинство европейцев приобретают туры за 8-10 месяцев, это мировая практика. Думаю, мы тоже придем к этому». «В нашей компании формат горящих туров не отменен, но в последнее время наблюдается тенденция уменьшения спроса на такие туры. Как правило, современный турист пытается забронировать тур заранее. Помимо горящих туров мы также предлагаем множество акций и СПО по различным направлениям, что в последнее время вызывает большую заинтересованность клиента», - рассказали нам в пресс-службе ANEX Tour. Наконец, Алена Борисова, директор по продукту и операционной деятельности туроператора «TUI Россия», рассказала, что «горящих туров действительно стало меньше. В летний сезон они совсем не исчезнут. Но тренд снижения количества горящих туров будет сохраняться, так как туроператоры при планировании полетной программы уже не готовы брать на себя большие риски по нереализованным билетам». /TOURBUS.RU

Теги: Горящие путевки, Демпинг, Горящие туры, Туроператоры, Туристический спрос, раннее бронирование Назад к списку новостей

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