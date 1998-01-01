Новости ЦИФРА НЕДЕЛИ: Загрузка французских отелей выросла на 4% Наши эксперты разошлись в оценке заявления Atout France о прекращении спада на французском направлении

Загрузка французских отелей выросла в четвертом квартале 2016 года на 3,9% по сравнению с тем же периодом 2015 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора представительства в России и СНГ Агентства по развитию туризма Франции (Atout France) Инессу Короткову. «Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (INSEE) опубликовал очередное исследование деятельности объектов размещения. С октября по декабрь 2016 года загрузка отелей начала расти впервые с конца 2015 года, прирост составил 3,9%. Это позволяет рассчитывать на превышение показателей 2014 года и восстановление рынка», – рассказала она. Напомним, количество туристов во Франции снизилось после террористических атак в Париже и Ницце. Во втором квартале 2016 года, по данным INSEE, снижение составило 4,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года, в третьем – 1,6%. При этом Франция в 2017 году рассчитывает сохранить за собой первое место в рейтинге самых посещаемых иностранными туристами стран мира. В прошлом году ее посетили более 85 млн зарубежных гостей, из которых, по данным Atout France, более 600 тыс. россияне. «Спрос на поездки в Западную Европу действительно восстанавливается активными темпами, - отметила в беседе с нашим порталом Елена Ермакова, директор европейского департамента компании «Русский Экспресс». – Конечно, объемы по Франции не сравнимы с объемами по Чехии или Венгрии, но небольшой прогресс все же налицо. Мы получаем много заявок на Францию, отмечается хороший объем бронирований дорогих туров, хотя групповых заездов пока что мало. Если говорить в целом о годе, то прогнозы у нас позитивные». «В сравнении с прошлым годом мы наблюли увеличение количества бронирований Франции на новогодний период на 30-35%, да и глубина продаж на направлении нас радует. Уже есть бронирования туров в Париж вплоть до мая 2017 года, - отметила, в свою очередь, Наталья Бродская, руководитель отдела Франции, Швейцарии и стран Бенилюкса туроператора BSI group. - Мы отмечаем восстановление интереса к Франции у наших клиентов после спада в результате теракта в Ницце в июле 2016 года, туры на зимние даты бронировались очень активно. Как правило, этой зимой наши клиенты выбирают групповые экскурсионные туры с размещением в отелях 3* и индивидуальные программы с отелями категории 4-5*. Также пользуются спросом эксклюзивные и комбинированные недельные туры. Средний чек за тур в зимние даты с перелетом и проживанием в течение 5 ночей в отеле 4-5* составил 1500 евро на человека». Марина Бузник, менеджер по направлению Франция компании «Ванд», также говорит о возвращении интереса туристов к отдыху во Франции: «Уже по итогам полутора месяцев нового года мы отмечаем увеличение продаж по всем европейским направлениям, что связываем прежде всего со стабилизацией валютного курса. По Франции рост наиболее ощутим, поскольку в 2016 году глубина падения продаж на этом направлении была более заметна, нежели по другим европейским странам. Думаю, что по итогам года мы получим хорошие результаты, направление постепенно возвращает утраченные позиции». Впрочем, эти оптимистичные оценки разделяют не все наши эксперты. «На наш взгляд, рост, который озвучили в Агентстве по развитию туризма Франции, настолько минимальный, что находится на грани статистической погрешности. В нашей сети спрос на пакетные туры во Франции стабильно невысокий. За экскурсионными пакетами во Францию обращаются достаточно редко. Все-таки Франция - больше направление для самостоятельного туризма. Это касается и горнолыжных туров - в этом году спрос на горнолыжные туры во Франции даже ниже, чем годом ранее», - рассказала нам Мария Конабеева, директор по маркетингу TBS. «К сожалению, я не замечаю увеличения спроса наших туристов на Францию. Конечно, теракты способствовали снижению спроса на Францию, тем более СМИ сформировали облик Парижа как пристанища мигрантов, что не способствует желанию наших туристов наслаждаться красотами этой жизни. Поэтому народ в основном выбирает демократичную по ценам Чехию, есть интерес к Португалии, Испании. Но, к сожалению, спад по Франции ощутимый», - заявил нам Александр Скрыпник, генеральный директор компании «Салют Европа». /TOURBUS.RU

Теги: Atout France , Франция, Париж, Экскурсионные программы, Горнолыжные туры, Выездной туризм Назад к списку новостей

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