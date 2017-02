Новости ЭТО ЛЮБОПЫТНО: Опубликован ТОП-10 туристических новинок Дубая Только за один год в Дубае появились курортно-развлекательный комплекс Dubai Parks and Resorts, Дубайский канал, крупнейший в мире крытый парк развлечений IMG Worlds of Adventure, тропический био-купол The Green Planet и множество других удивительных новинок

Пресс-служба «Дубай Туризм» предоставила нашему порталу ТОП-10 туристических новинок эмирата, которые появились в 2016 году. Как отметили в пресс-службе, «всемирно известные символы Дубая, такие как искусственный остров Пальма Джумейра или небоскреб Бурдж-Халифа, остаются неизменными, но за последние месяцы произошло много значимых открытий, дополняющих современный облик эмирата. Путешественники, которые задумали отправиться в Дубай в 2017 году, должны непременно включить в свою программу хотя бы эти несколько новинок мегаполиса». Dubai Parks and Resorts Курортно-развлекательный комплекс Dubai Parks and Resorts – это неиссякаемый источник восторга для гостей любого возраста. Здесь атмосфера вечного праздника переплетается с голливудскими сюжетами парка Motiongate Dubai, с красками и ритмами индийских блокбастеров в Bollywood Parks Dubai, с творческим простором и детской радостью парка Legoland Dubai, посвященного самому популярному в мире конструктору. Помимо уже открывшихся парков, на территории комплекса скоро появится зона для любителей головокружительных аттракционов: Six Flags Dubai, принадлежащий крупнейшей международной сети развлекательных парков, станет четвертым элементом грандиозного Dubai Parks and Resorts. Подробности на сайте: https://www.dubaiparksandresorts.com/en Дубайский канал Новая достопримечательность Дубая стала воплощением давней мечты. Еще во времена предыдущего правителя, Шейха Рашида бин Саида Аль Мактума, Дубайский канал задумывался как продолжение морского рукава Дейра-Крик, что позволило бы проложить путь через весь город и соединить район Business Bay c Арабским заливом. Открытие канала с многочисленными мостами и извилистой набережной – это лишь первый этап гораздо более масштабного проекта: вдоль канала появятся новые торговые центры, парки, спортивные дорожки, жилые кварталы и отели. Уже сейчас гости и жители Дубая могут приезжать сюда для прогулок и любоваться водопадом, закатами или небоскребами, которые загораются тысячами огней в ночные часы. Отсюда также открывается отличный вид на комплекс Al Habtoor City, шоссе шейха Заида и деловой район Business Bay. Посещение Дубайского канала бесплатное. Подробности на сайте: http://meydan.ae/meydan-master/dubai-water-canal.html IMG Worlds of Adventure В Дубае веселью нет конца и края, а чтобы в этом убедиться, стоит отправиться в IMG Worlds of Adventure – крупнейший в мире крытый парк развлечений. Он стал первым в эмирате комплексом, объединившим под своей крышей четыре тематические зоны, вдохновением для которых послужили, в том числе, любимые герои мультфильмов Cartoon Network и комиксов Marvel. За каждым поворотом ждут новые приключения, например сафари с динозаврами. Успех нового парка развлечений вдохновил его создателей на еще более смелый проект: скоро состоится открытие парка IMG Worlds of Legends с девятью тематическими зонами, где будет представлено самое большое в мире собрание известных брендов индустрии развлечений. Стоимость билетов в IMG Worlds of Adventure – 195 дирхамов ОАЭ ($53) для одного взрослого. Подробности на сайте: www.imgworlds.com Променад на острове Пальма Джумейра Недавно открывшийся променад протяженностью 11 км вдоль берегов знаменитого искусственного острова Пальмы Джумейра – одно из самых притягательных мест для прогулок в Дубае. Пешеходная зона тянется от отеля Rixos на восточной стороне полукруга, мимо курорта Atlantis The Palm, до самой западной точки, где находится One&Only The Palm. Отсюда силуэт Дубая открывается с нового ракурса, а широкий ассортимент кафе и ресторанов, включая 30 фудтраков с блюдами уличной кухни, дает возможность провести здесь целый день, отдыхая от ритма большого города под шум волн. Посещение променада на Пальме Джумейра бесплатное. The Outlet Village Шопинг – это одно из излюбленных занятий туристов, отправляющихся в Дубай. Теперь лучшие произведения мировых дизайнеров и люксовых брендов можно приобрести по доступным ценам в The Outlet Village. В этом уютном городке в тосканском стиле можно купить с большими скидками творения таких именитых брендов мира моды и интерьерного дизайна, как Roberto Cavalli, Calvin Klein, Tumi, Cole Haan, DKNY, Villeroy and Boch и Aati. Вдохновением для оформления центра послужил город Сан-Джиминьяно, расположенный на вершине холма в Тоскане и входящий в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря бережному отношению местных жителей к традиционным ремеслам и культуре региона. Атмосфера этого уникального места тщательно воссоздана в The Outlet Village, где дубайский шопинг обрел новый облик. Подробности на сайте: http://www.theoutletvillage.ae/ Rove Hotels Открытие сети отелей Rove Hotels отражает новое отношение к современному туризму в Дубае. История бренда началась с первого отеля, появившегося в центре района Downtown Dubai, а теперь еще два представителя сети, Rove Hotel City Centre и Rove Hotel Healthcare City, начали принимать гостей. Эта гостиничная цепочка отличается привлекательными ценами на проживание и спектром услуг, которые особенно востребованы среди путешественников XXI века. К тому же они удобно расположение вблизи метро, чтобы гостям было легче самостоятельно исследовать город. Два новых отеля сети откроют туристам старые части Дубая с новой стороны: отсюда легко можно добраться до квартала Аль-Фахиди с его ветвистыми улочками, арабских рынков Дейры или торговых и культурных заведений в районе Бур-Дубай. Подробности на сайте: http://www.rovehotels.com/ Palazzo Versace Этот итальянский модный бренд не нуждается в представлении. Узнаваемый стиль Дома Versace нашел воплощение в дизайне нового отеля-дворца, оформленного в неоклассическом стиле с отсылками к XVI веку. Palazzo Versace расположен в сердце района Culture Village и сочетает в себе архитектурную утонченность и умиротворение нетронутой природы. Все 215 номеров выполнены в безукоризненном стиле Versace, а на территории отеля находятся несколько бассейнов-лагун и зеркальных прудов, окруженных садами. Отель располагает восемью барами и ресторанами, включая единственный в своем роде концептуальный Enigma, а также музыкальный Q’s Bar and Lounge, ставший в свое время первым заведением знаменитого Куинси Джонса, а теперь привлекающий гостей со всего Дубая лучшими в городе живыми выступлениями. Подробности на сайте: http://www.palazzoversace.ae/en/default.html Зеленая планета Торговый центр City Walk, отражающий урбанистическую сущность Дубая, стал домом для настоящего тропического рая. «Зеленая планета» (The Green Planet) – это первый в регионе биокупол, внутри которого воссоздана экосистема тропического леса с присущим ей биологическим многообразием. Здесь собрано более 3000 видов растений и животных, которые ведут естественный образ жизни и поддерживают природное равновесие своей замкнутой тропической среды. В здании Green Planet также находится гигантское 25-метровое дерево – самое крупное в мире дерево, растущее в помещении, созданное руками человека и поддерживающее жизнеспособность своей экосистемы. Подробности на сайте: http://www.thegreenplanetdubai.com/en Hapi Новое кафе экологически чистой еды Hapi отражает последние тренды в сфере здорового образа жизни, но здесь не найдется ничего безвкусного и сырого. Питательные омлеты в горшочке и костные бульоны с масляными булочками, стейки из говяжьей вырезки, форель горячего копчения с хрустящим бататом и теплое мороженое ничуть не противоречат идеям здорового питания. В Hapi принято руководствоваться философией «ешь, двигайся, играй», поэтому сытное меню дополнено изобилием возможностей для физической активности: здесь проходят занятия по йоге и паркуру, а также консультации со специалистами по здоровому питанию. Подробности на официальной странице ресторана в Facebook: https://www.facebook.com/behapi/ Кинотеатр на крыше Galleria Mall Климат Дубая, и особенно теплые ночи, стали прекрасным подспорьем для развития культуры кинотеатров под открытым небом. Многие киноманы уже привыкли к просмотрам классики мирового кинематографа при свете звезд, и теперь для этого появилось особенно колоритное место: на крыше торгового центра Galleria Mall открылся кинотеатр Vox Cinema. Здесь проходят показы добрых фильмов для всей семьи, и зрители всех возрастов уже выстраиваются в очереди за билетами на вечерние сеансы. Подробности на сайте: https://uae.voxcinemas.com/showtimes?c=outdoor-at-galleria-dubai&d=20170110 /TOURBUS.RU

Теги: ОАЭ, Дубай, Туристическая инфраструктура, Ближний Восток, Выездной туризм, Зимний отдых, Морской отдых Назад к списку новостей

