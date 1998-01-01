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Бизнес-класс и программа лояльности Korean Air признаны лучшими

Национальный корейский авиаперевозчик получил сразу несколько наград в рамках российской авиапремии Skyway Service Award

Авиакомпания Korean Air стала многократным победителем Skyway Service Award, национальной премии за сервис и клиентские программы авиакомпаний. На торжественной церемонии, состоявшейся в рамках Российской национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2017, бизнес-класс Korean Air был назван лучшим среди всех иностранных авиаперевозчиков. А программа лояльности SkyPass заняла первое место в номинации «Лучшая программа лояльности для пассажиров (иностранные авиакомпании)».

Skyway Service Award – единственная авиационная премия России, где победителей определяют не эксперты, а пассажиры. Награждение победителей 2017 года прошло 8 февраля на торжественной церемонии в МВЦ «Крокус Экспо» в присутствии министра транспорта, руководителей Росавиации и Ростуризма, высшего менеджмента авиакомпаний, аэропортов и других участников авиационного и туристического рынков. Премия проводится при поддержке Федерального агентства воздушного транспорта.

Korean Air – национальный авиаперевозчик и крупнейшая авиакомпания Южной Кореи, известная своим выдающимся сервисом. Korean Air входит в число 20 крупнейших авиакомпаний мира, являясь одним из признанных лидеров международных авиаперевозок.

По версии Russian Business Travel & MICE Award Korean Air является лучшей авиакомпанией для бизнес-путешественников.

Рейсы Korean Air между Москвой и Сеулом осуществляются на комфортабельном лайнере А330. Пассажиры первого класса могут провести полет в индивидуальном коконе, обеспечивающем максимальную приватность перелета.

Кресла престиж-класса располагаются в шахматном порядке и раскладываются на 180 градусов, превращаясь в удобные кровати, а шаг кресел эконом-класса достигает 86 см.

В ожидании трансферного рейса пассажиры могут отправиться на одну из бесплатных экскурсий по Сеулу или с комфортом провести время в аэропорту Инчхон, где можно бесплатно принять душ, посетить музей корейской культуры, концертную площадку, комнату отдыха, десятки ресторанов и магазинов Duty Free.

Korean Air выполняет рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Иркутск и Владивосток. В 2016 году читатели российского Conde Nast Traveller назвали Korean Air лучшей международной авиакомпанией, а аэропорт Шереметьево удостоил перевозчика награды «За лучший уровень обслуживания пассажиров».

Всего Korean Air осуществляет свыше 430 рейсов в день между 132 городами 46 стран мира. В настоящий момент штат авиакомпании составляет более 20 тыс. высококвалифицированных сотрудников.

Korean Air является одним из основателей глобального авиационного альянса SkyTeam. Альянс SkyTeam объединяет 20 авиакомпаний, предлагая 612 млн. пассажиров международную сеть из 16 320 ежедневных рейсов, которые связывают 1 052 города 177 стран мира.

Флот авиакомпании состоит из 175 воздушных судов, в том числе десяти лайнеров A380. Первые A380 были введены в эксплуатацию в 2011 году. Салон этих лайнеров является самым просторным среди салонов A380 других авиакомпаний и включает три класса обслуживания, в которых размещается всего407 кресел.

В каждом лайнере A380 авиакомпании Korean Air расположены три бара и лаунж-зоны, а также первая в мире бортовая витрина Duty Free.

Международные перелеты Korean Air выполняются из аэропорта Сеула Инчхон, лучшего транзитного аэропорта мира 2016 года по версии престижной премии Skytrax World Airline Awards.

/TOURBUS.RU