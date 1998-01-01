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"Победа" разрешила за доплату менять маршрут и дату вылета/ Ростуризм исключил из реестра за неуплату взносов лишь одного туроператора/ Горнолыжник погиб в результате столкновения со сноубордистом в Красной Поляне

"Победа" разрешила пассажирам менять маршрут и дату вылета за доплату

Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 9 февраля начала предоставлять услугу "Изменились планы", сообщает пресс-служба перевозчика.

"Теперь пассажир может заменить маршрут и дату вылета в своем бронировании. Стоимость нового сервиса составляет 2 000 рублей, без учета доплаты разницы в тарифах", — говорится в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что большинство тарифов у "Победы" невозвратные, поэтому билет просто "сгорал", если у пассажира менялись планы на перелет.

Новая услуга доступна для бронирований по всем тарифам авиакомпании, включая минимальный – 999 рублей с учетом всех такс и сборов. Пассажир может изменить данные своего перелета не позднее чем за 12 часов до изначального времени вылета, выбрав новый маршрут или дату. Количество изменений не ограничивается.

Все дополнительные услуги, оплаченные в первоначальном бронировании, сохраняются в брони пассажира.

По итогам 2016 года "Победа" перевезла 4,3 млн пассажиров – на 38,7% больше, чем годом ранее. Сейчас в парке авиакомпании 12 самолетов Boeing 737-800, средний возраст которых составляет полтора года.

Ростуризм исключил лишь одного туроператора из реестра за неуплату взносов

Туроператор "Павиор" исключен из единого реестра за неуплату взноса в обязательные фонды, соответствующий приказ опубликован на сайте Ростуризма.

Согласно требованиям обновленного законодательства о туризме, до 31 января 2017 года туроператоры должны создать при ассоциации "Турпомощь" фонды персональной ответственности.

Согласно документу, опубликованному на сайте Ростуризма ранее, еще девять компаний из единого реестра лишились возможности заниматься международным туризмом, однако сохранили за собой право формировать и продавать туры по России: "РТ Волга", «Ясон Трэвел", "МПЛ", "Джет Сет Спортс РУ", "Гуд Тайм", "Путешествие без границ", "Шар Трэвэл", "МаВи групп".

По данным ведомства, по состоянию на 31 января 2017 года 578 туроператоров продлили свое членство в "Турпомощи" и создали фонды персональной ответственности. За первые дни февраля в ассоциацию вступили шесть новых компаний, которые будут работать на рынке выездного туризма.

Таким образом, на сегодня общее количество операторов, осуществляющих деятельность в сфере выездного туризма, составляет 584 компании. В фонд персональной ответственности они внесли 18 млн рублей.

Горнолыжник погиб в результате столкновения со сноубордистом в Красной Поляне

Два горнолыжника на большой скорости столкнулись на трассах в горах Красной Поляны в Сочи, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" источник в экстренных службах региона в четверг.

Собеседник отметил, что оба горнолыжника — гости курорта.

"Один лыжник погиб на месте, второго доставили в реанимацию больницы Сочи", — подчеркнул представитель пресс-службы. По его словам, состояние пострадавшего врачи оценивают как нетяжелое.

Позже выяснилось, что один из участников столкновения был на сноуборде. При этом погиб 39-летний лыжник, приехавший из Мурманской области. Сноубордист, 29-летний житель Самары, получил травмы.

Инцидент произошел 8 февраля на курорте «Роза Хутор», на трассе мужского олимпийского спуска.

/TOURBUS.RU



