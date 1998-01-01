Новости Priceline Group покупает метапоисковик Momondo за полмиллиарда долларов Наши эксперты комментируют очередную крупную сделку на рынке сервисов туристического онлайн-поиска и бронирования

Группа компаний Priceline Group, в которую входят сервисы онлайн-поиска и бронирования Booking.com и Kayak, приобретет метапоисковик Momondo за $550 млн, - сообщил портал skift.com. Как пишет портал, переговоры между Kayak и Momondo начались осенью 2016 года. После завершения сделки метапоисковик станет частью бренда Kayak. Соучредитель и генеральный директор Kayak Стив Хафнер отметил, что приобретение такого мощного метапоисковика, как Momondo, поможет сервису на рынках Великобритании, скандинавских стран и России. Американская компания Kayak хорошо представлена во Франции, Испании и в некоторой степени в Германии через бренд Swoodoo. Однако Соединенное Королевство, Скандинавия и Россия пока оставались для нее недостаточно охваченным рынком, отмечает издание. В Momondo Group входит также бренд Cheapflights, приобретенный компанией два года назад. Он имеет хорошее распространение на рынке Великобритании, тогда как позиции Momondo особенно сильны в России. Портал также отмечает, что после объединения Kayak, Momondo и Cheapflights будут работать на одной технологической платформе. При этом пока неясно, останется ли Momondo самостоятельным сервисом после сделки. Однако эксперты туррынка полагают, что метапоисковик будет продолжать работать под тем же брендом, как это было с Kayak, приобретенным Priceline ранее. Как отметила, комментируя нам эту новость, PR-директор онлайн-гипермаркета путешествий DaTravel Светлана Баранова, «речь идёт о покупке сразу двух сервисов - Momondo и Cheapflights, который группа Momondo приобрела в 2015 году. Эта сделка усилит позиции Kayak на российском рынке и сделает возможности сервиса ещё более привлекательными для клиента, благодаря слиянию технологических решений крупнейших метапоисковиков. Также она поможет компании расширить свое присутствие в России, где сильны позиции Momondo». «Метапоисковики набирают все большую популярность у российских туристов, благодаря тому, что агрегируют информацию сразу от нескольких сотен авиакомпаний и нескольких тысяч отелей по всему миру и позволяют быстро находить лучшие предложения на рынке по заданным туристом параметрам», - добавила Светлана Баранова. «Покупка еще одного метапоисковика позволит усилить позиции компании на рынках Англии, Северной Европы и России. Сайт Momondo будет переведен на технологическую платформу Kayak. На конечных пользователях изменения никак не отразятся», - заявил, в свою очередь, Леонид Пустов, главный редактор коллективного блога профессионалов онлайн-тревел TRAVELHUBR. «Любая отрасль идет путем консолидации. И когда крупный игрок объединяет усилия с другим крупным игроком – получается эффект синергии. Я бы сказал, что от таких поглощений могут выиграть все: и покупатель, и продавец, и даже туристы. Рынку это может дать более низкие цены и более удобный и быстрый выбор туристических услуг», - заключил Илья Отькало, генеральный директор компании Tourex.me. /TOURBUS.RU

Теги: Поисковые системы, Метапоисковики, Priceline Group, momondo, Cheapflights, Онлайн-тревел Назад к списку новостей

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