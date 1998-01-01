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Исламисты попытались обстрелять Эйлат

Туроператоры обсуждают, скажется ли информация о нескольких выпущенных в сторону Эйлата ракетах на востребованности отдыха на этом популярном израильском курорте

Как сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, семь ракет были выпущены в среду вечером в направлении популярного израильского курорта Эйлат с Синайского полуострова, находящегося на территории Египта. Три из них перехвачены и уничтожены системой ПРО "Железный купол», четыре разорвались вне городской черты. Пострадавших и разрушений нет.

По информации «Интерфакса», одна из ветвей запрещенной в России группировки "Исламское государство" заявила о своей причастности к попытке обстрела.

При этом некоторые местные издания сообщают, что фрагменты израильской противоракеты упали в бассейн одного из отелей в Эйлате.

Также есть информация, что четырем иностранным туристам потребовалась медицинская помощь для выведения из шокового состояния.

Между тем, как сообщают местные СМИ, «управление тылом сообщило, что нет никаких специальных указаний для жителей Эйлата, который вечером 8 февраля подвергся ракетному обстрелу с Синая.

Управление тылом рекомендует горожанам и туристам вернуться к "обычной жизни".

«Сообщения о ракетах, пущенных в сторону израильской территории, появляются практически каждый год, туристы уже давно на них не реагируют. Тем более что знают: курортные зоны Эйлата надежно защищены "Железным куполом", — заявила пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.

Она также предположила, что те туристы, которые сейчас находятся в Эйлате, даже не в курсе этих событий.

"В России с уточняющими вопросами в турфирмы обращаются только журналисты, взволнованных звонков от туристов не поступало", — добавила эксперт.

Мария Казакова, менеджер направления Израиль компании KMP Group, также отметила в беседе с нашим порталом, что «сообщения о возможном обстреле Эйлата никак не отразятся на желании туристов посещать этот регион, к тому же поток сюда сейчас несколько снизился. Сейчас туристы отдают предпочтение экскурсионному Израилю, активно бронируют туры на Пасху».

Солидарна с коллегой и Любовь Ивашова, менеджер по направлению Израиль компании «Ванд»: «В этом регионе всегда что-то происходит, бывало и хуже, поэтому нынешняя ситуация вполне адекватна и безопасна. Эйлат – востребованное направление на российском рынке, туристы нашей компании посещают его в составе комбинированных туров, пользуются популярностью туры по маршруту Иерусалим – Эйлат».

«Попытка ракетного обстрела Эйлата никак не повлияет на поток в этот регион, - согласен с экспертами Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети «Розовый слон». – Правда, наши ожидания по Эйлату в этом сезоне не оправдались. Многие игроки надеялись, что Эйлат сможет стать достойной альтернативой Египту, но этого не произошло. Только лишь малая часть «египетских» туристов поехала в Эйлат, подавляющее же большинство туристов распределились между ОАЭ и Таиландом».

Напомним, что, согласно официальным данным, в текущем зимнем сезоне турпоток из России в Эйлат вырос более чем в 2,5 раза. С начала октября 2016 года по начало января 2017 года в местный аэропорт Овда из России прибыли почти 15,2 тыс. туристов.

О последней попытке обстреле Эйлата со стороны Синая сообщалось летом 2014 года, тогда также обошлось без разрушений и пострадавших.

/TOURBUS.RU