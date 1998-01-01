Где наши туристы встретят День всех влюбленных?

Италия, Венгрия и Австрия являются наиболее популярными направлениями для россиян на День всех влюбленных, подсчитали аналитики «Альфа Страхование», проанализировав данные онлайн-продаж полисов выезжающих за рубеж.

Аналитический центр «Альфа Страхование» составил рейтинг стран, где индивидуальные путешественники планируют провести День всех влюбленных. В выборке экспертов были учтены полисы, купленные за раз на двух разнополых пассажиров. В первую очередь это европейские страны, среди которых лидируют Италия и Венгрия.

По оценке экспертов, значительная часть путешественников отправятся в эти страны авиакомпаниями-лоукостерами - «Победой» и Wizz Air, которые предлагают относительно дешевые перелеты в Милан, Пизу, Флоренцию и Будапешт. В Италии романтический ужин запланирован у 5,3% купивших полис выезжающих за рубеж (ВЗР), в Венгрии – у 5,1%.

На третьем месте по популярности оказалась Австрия. Возможность посетить Венскую оперу привлекает 4,2% романтических путешественников.

На четвертом месте по популярности на 14 февраля оказалась Германия. Полюбоваться на гамбургский порт планируют 4% путешественников.

Замыкает пятерку лидеров Франция – классическое направления для путешествий на День всех влюбленных. Несмотря на то, что билеты в Париж традиционно дорогие, 3,8% пар не откажут себе в удовольствии выпить стакан французского вина в этот праздник.

Меньшей популярностью в этому году пользуются такие направления, как Испания и Голландия. По улицам Барселоны захотели пройтись 3% путешественников, погулять вдоль каналов Амстердама – 2,8%.

Среди внутренних направлений лидирует Санкт-Петербург, на втором месте Казань, на третьем Иркутск. В этом году значительно возросло число полисов для путешествующих по России, приобретенных для поездки на озеро Байкал. Жемчужина Восточной Сибири манит туристов первозданными пейзажами, голубым льдом и чистейшим воздухом.

«День влюбленных не отмечается в России с большим размахом, поэтому процент выезжающих не такой большой, как в другие праздники, которые часто совпадают с каникулами, - говорит Егор Сафрыгин, директор департамента маркетинга «Медицина» группы «Альфа Страхование».

- В этом году россиян, решивших слетать на 14 февраля за границу, привлекают относительно бюджетные европейские направления, и возможность воспользоваться лоукостерами во многом определяет страны, куда россияне отправятся в середине февраля».

/TOURBUS.RU