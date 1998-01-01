Новости Спрос на морские круизы резко вырос Ведущая европейская круизная компания Costa Cruises и туроператор "Инфлот круизы и путешествия" подвели итоги прошедшего года и рассказали о прогнозах и интересных новинках наступающего сезона

Вчера в Москве состоялась совместная пресс-конференция крупнейшей итальянской круизной компании Costa Cruises и туроператора "Инфлот круизы и путешествия", посвященная последним тенденциям развития морского круизного рынка. Основное внимание в ходе встречи с журналистами и турагентами было уделено подведению итогов прошедшего года и прогнозам на 2017 год. Эксперты также рассказали о состоянии международного и российского круизного рынка, об интересных новинках этого популярного сектора туризма. Открывая пресс-конференцию, генеральный директор компании "Инфлот круизы и путешествия" Александр Иванов отметил, что рынок морских круизов демонстрирует положительную динамику, объемы бронирований в этом году уже превышают прошлогодние показатели на 39%. По словам спикера, "основные причины роста в сегменте морских круизов – стабильный курс рубля и отложенный спрос. Но прежде всего на увеличение объемов сыграли усилия российских операторов, предложивших новые системы онлайн-бронирования круизов и адаптацию продукта компании под российский рынок, включая русскоязычный сервис на борту. Мы надеемся на высокие результаты и по итогам 2017 года. Отдельно хотелось бы отметить Costa Cruises - крупнейшую европейскую круизную компанию. Благодаря многолетнему сотрудничеству с ней нам удалось достичь высоких показателей, и останавливаться на достигнутом мы не собираемся". Алессандро Боттаро, директор по продажам Costa Cruises в Россия и СНГ, в свою очередь, рассказал, что развитие сегмента морских круизов на российском рынке в последние годы можно охарактеризовать как волнообразное: «Если последние два года мы наблюдали некоторый спад, вызванный экономическими условиями, то сейчас мы наблюдаем рост. Только за первый месяц нового года объем бронирований круизов из России превысил показатели за аналогичный период прошлого года более чем на 30%, возвращается глубина бронирований. Курс рубля укрепляется, и туристы увереннее бронируют туры заранее. Мы очень дорожим российским рынком и заботимся о комфорте российских гостей. Так, каждый сезон на многих лайнерах компании работают русскоговорящие ассистенты. Также в летних круизных программах будет активно задействован популярный на российском рынке 6-дневный круиз Санкт-Петербург – Таллин – Стокгольм, примечателен маршрут тем, что в Стокгольме лайнер стоит 2,5 дня". Говоря о новинках, г-н Боттаро выделил новинку зимнего сезона 2016/2017 года - круиз по Мальдивам, который пользуется хорошим спросом на российском рынке, на борту работает русскоговорящий ассистент. Также востребован у российских туристов морской круиз «Маврикий, Сейшелы, Мадагаскар»: с отправлением на 15 дней на лайнере Costa neoRomantica. "Хорошо идут и бронирования круизов по Персидскому заливу, в связи с отменой виз в ОАЭ мы ожидаем рост продаж. Также среди новинок – маршруты по греческим островам с отправлением из Бари и Афин и круиз по Балеарским островам. "Средиземноморский вояж" по Франции, Италии и Испании также стартует с лета 2017 года, предполагается остановка на целый день в порту Кальяри на острове Сардиния», - добавил эксперт. Алессандро Боттаро также рассказал, что Costa Cruises владеет 15 лайнерами, еще два судна пополнят парк к 2019-2020 гг. Через два года на воду спустят новый корабль, который по праву можно назвать "зеленым", так как он будет работать на стопроцентно экологическом топливе без использования нефтепродуктов. Вместимость лайнера составит 6,6 тыс. пассажиров, которых разместят в 2,6 тыс. кают. Оксана Белова, заместитель руководителя круизного направления компании "Инфлот", в свою очередь, сообщила, что за два года продажи круизов Costa в ее компании выросли на 15%, доходность повысилась на 30%: "Минувший год был непростым, но все-таки продажи увеличились на 15% по сравнению с 2015 годом, при этом глубина продаж снизилась примерно на 20%, средний чек составил 500 евро, средняя продолжительность тура - семь дней. По направлениям, востребованным нашими туристами, первое место в прошлом сезоне занимало Средиземное море, затем следует Северная и Западная Европа, Индийский океан, Персидский залив, Карибы". Говоря о прогнозах на текущий год, г-жа Белова отметила, что "за последние 2-3 месяца мы наблюдаем настоящий бум спроса на круизы. Кризис всегда открывает новые горизонты, и мы не стали исключением. Мы ожидаем в этом сезоне рост спроса минимум на 30%, при этом по состоянию на 7 февраля прирост составил уже 39%, увеличилась глубина продаж, она достигает весны 2018 года, средняя цена тура также увеличилась. При этом сейчас 48% бронирований традиционно занимает Средиземноморье, растет спрос на Северную и Западную Европу - около 20% всех запросов». /TOURBUS.RU Напоминаем, что ежегодный «Фестиваль круизов – 2017» пройдет весной в двух российских столицах:

4 апреля - Москва

6 апреля – Санкт-Петербург

Организатор – ИД «Турбизнес»

Партнер «Фестиваля круизов – 2017» - компания "Инфлот круизы и путешествия" Среди участников: Москва: 1. "Инфлот - круизы и путешествия"

2. "Виа Марис"

3. "Мостурфлот"

4. Круизный дом «МК»

5. Клуб путешествия Special

6. "Инфофлот"

7. "Бриз Лайн"

8. "Водоходъ"

9. "Истлэнд"

10. Круизная компания «ГАМА»

11. "ВолгаWolga"

12. "Нептун"

13. "Тартус Тур" 14. Cruise Line («Болеро Интур») 15. Booking Flot 16. "Нордэкс - морские круизы" 17. "Карлсон Туризм"



Санкт-Петербург:

1. "Инфлот - круизы и путешествия"

2. "Виа Марис"

3. Круизный Дом «МК»

4. Клуб путешествия Special

5. "Инфофлот"

6. "Бриз Лайн"

7. "Водоходъ"

8. Круизная компания «ГАМА»

9. "Нептун" 10. Cruise Line («Болеро Интур»)



Теги: Costa Cruises , Инфлот круизы и путешествия, Морские круизы, Морские путешествия, Средиземноморье Назад к списку новостей

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