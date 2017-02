Новости ОАЭ стали направлением для last minute-туров и коротких поездок Наши эксперты подводят итоги первой недели, прошедшей после снятия визовых барьеров для россиян, посещающих Эмираты

Через неделю после введения практически безвизового режима для россиян, посещающих ОАЭ, опрошенные нами операторы говорят об оживлении на направлении. Напомним, что в конце января Шейх Дубая Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум одобрил постановление кабинета министров страны, освобождающее россиян от необходимости получать визы в ОАЭ заранее. В соответствии с подписанным указом, граждане Российской Федерации с 1 февраля могут получать бесплатные визы на 30 дней во всех пунктах в въезда в ОАЭ. Визу можно однократно продлить еще на 30 дней. "Это решение будет укреплять связи между двумя странами. А также создаст новые горизонты для экономического и туристического сотрудничества России и ОАЭ. Кроме того, оно будет способствовать укреплению международной конкурентоспособности ОАЭ как динамично развивающегося экономического, торгового и туристического центра региона", — завявило в этой связи государственное агентство WAM. Напомним, что ранее туристы из России для поездки в Дубай должны заранее оформлять визу стоимостью $85. Она оформлялась в течение недели и выдавалась в виде электронного документа для распечатки и предъявления в аэропорту. Артур Мурадян, генеральный директор компании «СпейсТревел», заявил нам сегодня, что «после отмены виз для российских туристов мы наблюдаем оживление спроса на направлении ОАЭ, увеличилось количество заявок last mimute, подрос интерес туристов к коротким поездкам. При этом на направлении есть и негативные моменты – существенное удорожание авиаперевозки, что позволяет сбалансировать результаты по направлению. Мы наблюдаем острый дефицит бюджетной перевозки на ближайщие 2-3 недели. Нет понимания, как ситуация будет развиваться дальше - думаю, нехватка бюджетной перевозки продолжится до мая». Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети «Розовый слон», также позитивно оценил первые итоги продаж безвизовых ОАЭ: «Я рад, что такое решение было принято в феврале, ведь впереди еще три месяца активных продаж. Мы уже отмечаем высокий уровень бронирований, туристы интересуются этим направлением, ведь оно стало более доступным и удобным». «Тренд на увеличение спроса на направлении ОАЭ мы заметили еще до объявления об отмене виз. И сейчас он, конечно, продолжается. Продажи идут активно, мы наблюдаем рост в бюджетном сегменте, ведь, платить за визу сейчас не надо, а ранее сумма на семью выходила приличная , - говорит Дмитрий Арутюнов, генеральный директор компании «Арт-Тур». – Увеличилось количество туров. Приобретенных в последний момент. Много бронирований на выходные, раньше такого не было, потому что в пятницу миграционный центр ОАЭ не работал и подать заявление на визу было невозможно». «Все-таки оценивать эффект от отмены виз в ОАЭ пока преждевременно. Но в среднесрочной перспективе мы ожидаем роста турпотока в два раза по причине того, что что отмена виз делает Эмираты last minute - направлением. Кроме того, интерес к Эмиратам будет у транзитных пассажиров, которые планируют поездки в страны Азии. Направление это , безусловно смотрится сейчас выигрышно: отсутствие виз, масса недорогой перевозки, недалеко лететь, хорошо подтверждаются отели, масса курортов и активностей, развитая туристическая инфраструктура и ее постоянное обновление, которое способствует возврату туристов. Основная категория наших туристов, которые едут в ОАЭ – это семейные пары и семьи детьми. Средняя продолжительность отдыха – 8 ночей. Наши клиенты, как правило, выбирают дорогое размещение и склонны к активным тратам на месте. Наибольшим спросом пользуется отдых в Дубае, в частности районы Джумейра и Пальма, городские отели. На втором месте по популярности Шарджа», - рассказала нам Лариса Аханова, PR-директор компании TEZ Tour. «После отмены визового режима мы отмечаем некоторое повышение спроса на направление. В связи с этим мы увеличили частоту полетов с 2 до 5 вылетов в неделю. Все рейсы выполняются со стопроцентной загрузкой", - заключила в беседе с нами Светлана Волынчук, руководитель направления ОАЭ компании Anex Tour. /TOURBUS.RU

