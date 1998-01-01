Визовые новости

Американское посольство может начать требовать пароли от аккаунтов в соцсетях при получении визы/ Египет хочет ввести электронные въездные визы/ В Амстердамском аэропорту ввели биометрический фейсконтроль

Американское посольство может начать требовать пароли от аккаунтов в соцсетях при получении визы

Американские посольства могут начать требовать от иностранных граждан, подающих заявление на получение визы, указывать пароли от аккаунтов в соцсетях, сообщили сегодня местные СМИ со ссылкой на министра внутренней безопасности страны Джона Келли.

По его словам, этот шаг может быть предпринят в рамках программы по ужесточению проверок иностранцев, которые могут представлять опасность для безопасности США.

"Если они въезжают в США, мы можем запросить у них информацию такого рода, и если они действительно хотят приехать в Америку, то будут сотрудничать", — заявил г-н Келли, выступая на слушаниях в комитете по внутренней безопасности палаты представителей США.

Он подчеркнул, что подобное решение пока не принято, однако более жесткие проверки будут реализованы, даже если это будет означать длительные задержки при получении американских виз для туристов.

Египет хочет ввести электронные въездные визы

Президент Египта Абдель Фаттах ас‑Сиси накануне на заседании Высшего совета по туризму страны представил планы по пересмотру законодательной базы всех структур, задействованных в туристической сфере, сообщает ТАСС.

В частности, глава государства предложил определить возможности присоединения Египта к политике открытого неба с целью «стимулирования полетов в страну частных авиакомпаний».

Отдельно был рассмотрен вопрос «развития механизмов использования электронных въездных виз в Египет». О том, для граждан каких стран будут введены электронные въездные визы, не сообщается.

Все мероприятия по проработке этой темы должны быть завершены до мая этого года.

В Амстердамском аэропорту ввели биометрический фейсконтроль

Амстердамский аэропорт Схипхол начал тестировать новую систему безопасности авиакомпании KLM, предусматривающую биометрический контроль лица при посадке в самолет, сообщает пресс‑служба перевозчика.

Специальный аппарат будет сканировать лицо пассажира, так что посадочный талон или паспорт предъявлять больше не потребуется. Сканер будет установлен на специальной двери перед выходом на посадку. Если параметры лица не соответствуют внесенным в систему, дверь просто не откроется.

В зоне регистрации на рейс установлен специальный киоск, который будет считывать биометрические данные пассажиров. Сотрудники KLM станут помогать пройти новую регистрационную процедуру, которая включает в себя сканирование паспорта, посадочного талона и лица пассажира. После посадки персональные данные будут удаляться.

/TOURBUS.RU