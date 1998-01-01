Авиаперевозчики оказались оптимистичнее туроператоров

Аналитический центр московского аэропорта Домодедово опубликовал результаты исследования тенденций развития авиарынка в 2017 году. В рамках проекта аналитики центра провели опрос, в котором приняли участие эксперты – участники ежегодного мероприятия DME Business Forum, представляющие туроператоров, операторов аэропортов, российские и зарубежные авиакомпании.

Респонденты оценивали вероятность наступления события и степень влияния факторов на ситуацию по шкале от 1 до 10.

В ходе опроса эксперты выделили следующие ключевые факторы для восстановления сегмента международных перелетов и поддержки роста внутрироссийских авиаперевозок: возобновление авиасообщения с Египтом, разрешение чартерных рейсов в Турцию и рост инфраструктуры курортов России.

Среди скрытых возможностей роста эксперты отметили рост въездного туризма и использование преимуществ столичного авиаузла на трансферных маршрутах из Европы в Азию.

«Домодедово видит предпосылки для роста трансферных направлений из Азии. В настоящее время маршрутная сеть российских и зарубежных перевозчиков в этот регион включает 11 направлений из нашего аэропорта. В 2016 году пассажиропоток на азиатских направлениях составил свыше 795 тыс. человек, что на 16,4% больше показателей 2015 года» – заявил в ходе опроса Алексей Раевский, заместитель директора Московского аэропорта Домодедово по коммерции.

Авиакомпании дают высокую оценку вероятности восстановления пассажиропотока в Турцию и Египет (при условии возобновления авиасообщения) до докризисного уровня 2014 года – на 90% и 85% соответственно. В то же время туроператоры более сдержаны в своих оценках – на 60% и 70% относительно докризисного уровня.

Турция и Египет чаще всего назывались экспертами в качестве наиболее востребованных международных направлений в 2017 году. Российские авиакомпании и туроператоры выделяли Испанию, Болгарию и Грецию. Иностранные авиакомпании, помимо Испании и Греции, также обратили внимание на ОАЭ, Латинскую Америку и Таиланд.

Одним из ключевых факторов восстановления рынка внутрироссийских перелетов эксперты назвали государственную поддержку отрасли. Среди ожидаемых мер - расширение программы субсидирования полетов, развитие аэропортовой инфраструктуры, меры по развитию сегмента лоукост-перевозок.

Стоит отметить и варианты, предложенные самими респондентами. Среди них либерализация авиасообщения между странами и рост интереса к путешествиям.

На рейсы в Сочи и Симферополь, по мнению экспертов, сохранится высокий спрос у российских туристов, однако возможное перераспределение пассажиропотока в пользу международных воздушных линий может привести к снижению роста в сегменте внутрироссийских перелетов.

/TOURBUS.RU