Новости Если Сочи не снизит цены, наши туристы полетят в Турцию Наши эксперты обсуждают обещание мэра Сочи добиться того, чтобы местные отельеры не повышали цены в новом сезоне

Цены на размещение в отелях и пансионатах Сочи летом 2017 года останутся на уровне прошлого года, при этом номера на курорте можно найти на любой кошелек, заявил мэр города-курорта Анатолий Пахомов, - сообщает «Интерфакс». Напомним, что ранее туроператоры, работающие на внутренних направлениях, выражали опасение, что в условиях, когда вновь открыта Турция и вскоре может открыться Египет, цены российских объектов курортного размещения могут оказаться неконкурентоспособными. "Мы обсуждали вопрос цен с туроператорами. На следующей неделе по всем четырем районам Сочи мы соберем всех руководителей средств размещения и объясним им, чем они рискуют. У нас не будет повышения цен по сравнению с 2016 годом, бизнес тоже понимает ситуацию, особенно с учетом наших конкурентов. Мы рекомендуем им прислушаться и увидеть, что конкуренция растет", — рассказал он, выступая перед журналистами после встречи в Москве с крупнейшими российскими туроператорами в Ростуризме. По его словам, вопрос цен на размещение обсуждался с туроператорами, и те также выразили желание присутствовать на встрече с объектами размещения. "Мы все делаем для того, чтобы к нам приехать мог турист с любым кошельком, можно снять и за 400 рублей, и номер в пятизвездочном отеле за семь тысяч рублей. Курорты Анапы и Геленджика бывают гораздо дороже предложений в нашем Лазаревском. Дорогой Сочи – это стереотип", — подчеркнул мэр. «Сочинские отельеры привыкли повышать цены, и в этом году, естественно, сделали то же самое. Но мэр Сочи и мы выразили свои опасения по поводу загрузки на фоне того, что турецкие отельеры снижают цены для российских туристов, - отметил в беседе с нами Сергей Ромашкин, генеральный директор компании «Дельфин». – Естественно, ни руководство города, ни туроператоры не могут заставить отельеров снижать цены, но можем выразить свою озабоченность этим вопросом. В Сочи запланирован ряд встреч с отельерами, и мы попытаемся урегулировать этот вопрос. Возможен такой вариант – отельеры смотрят на уровень бронирования в начале апреля и если наблюдают спад по сравнению с прошлым годом, то снижают цены. На сегодняшний день больше половины договоров уже заключены, удорожание отелей находится на уровне 10% в сравнении с прошлым годом, продажи идут активно. Посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше, возможно, отельеры убедятся, что к ценообразованию нужно подходить более сдержанно». «Сложно сказать, как отреагируют отельеры на призыв г-на Пахомова, - говорит Сергей Зенкин, президент группы компаний «Роза Ветров». – Я бы хотел обратить внимание на не менее важную тему, которую затронул мэр Сочи в своем выступлении. Речь шла о мини-отелях курорта. Успех Сочи был достигнут общими усилиями администрации, отельеров и туроператоров. Порядка 70% загрузки крупным отелям обеспечили туроператоры, и это нас очень радует. Теперь администрация города хочет подключить нас к сотрудничеству с мини-отелями, которых в регионе очень много, обеспечив таким образом дозагрузку Сочи. Мы позитивно оцениваем такую инициативу и будем работать над реализацией этой идеи». Артур Мурадян, генеральный директор компании «Спейс Тревел», в свою очередь, уверен, что «корректировка цен будет зависеть от рыночной загрузки, а не от призывов администрации и туроператоров, и если произойдет, то не раньше чем в середине сезона. Что касается Турции, то она никогда не была конкурентом российскому курорту. У Сочи свой клиент, и курорт его получит в том же объеме, что и ранее, а те туристы, которые в прошлом году вынужденно заменили Турцию на Сочи, вернутся в Анталью». / TOURBUS.RU

Теги: Внутренний туризм, Сочи, отельеры, Гостиничный бизнес, Анатолий Пахомов, Морской отдых Назад к списку новостей

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