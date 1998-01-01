Российские регионы едут в Сербию

Шесть регионов России впервые выступят единым стендом на крупнейшей на Балканах международной турвыставке Sаjam Turizma-2017

Российские регионы впервые представят свои туристические возможности на едином стенде в рамках 39-ой Международной Белградской туристической выставки Sаjam Turizma-2017.

Крупнейшая на Балканах туристическая выставка Sаjam Turizma пройдет в сербской столице с 23 по 26 февраля. В прошлом году в Sаjam Turizma приняло участие 1135 экспонентов из 55 стран мира. По словам организаторов, выставка вносит неоценимый вклад в развитие отрасли, являясь незаменимым маркетинговым инструментом в продвижении перспективных проектов.

Задача российских участников, которые будут представлены на стенде № 1312 (зал 1) - наладить связи с профессиональным туристским сообществом и рассказать о новых турпродуктах с целью увеличения туристического потока в Россию. В состав коллективной экспозиции вошли Калужская, Владимирская, Вологодская, Московская и Ярославская области, а также Республика Коми.

Большое внимание со стороны участников стенда будет уделено самым разным видам туризма - экологическому, этнографическому, арктическому, культурно-познавательному, паломническому, детскому, а также продвижению межрегиональных туристических маршрутов «Серебряное ожерелье России» и "Россия — Родина космонавтики". Будут представлены и новые маршруты, подготовленные к 50-летию Золотого кольца.

Посетители выставки смогут получить информационные материалы на сербском языке, рассказывающие о туристических продуктах каждого региона, а также услугах, которые предоставляются иностранным туристам, готовящимся к поездке в Россию. Здесь же на видеостене можно будет увидеть видеоролики о богатых туристических возможностях России и разнообразии маршрутов по стране.

Профессионалы туристической отрасли Сербии и журналисты местных тревел-изданий примут участие будет предложено в презентациях, тематических круглых столах и гастрономическом часе «Масленица».

/TOURBUS.RU