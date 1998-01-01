Новости Бизнес-тревел хочет самостоятельности Наши эксперты комментируют создание в рамках "Турпомощи" рабочей группы по деловому туризму, которая будет лоббировать интересы MICE-cектора, в том числе и на законодательном уровне

Как стало известно, в конце минувшей недели члены Наблюдательного совета ассоциации «Турпомощь» приняли решение о создании рабочей группы по вопросам защиты интересов компаний, предоставляющих услуги на рынке корпоративного и делового туризма. Председателем группы был избран Павел Васин, генеральный директор компании Business Travel Management. Также в её состав вошли представители компаний «Болеро тур», «Альянс Авиа», «Фест», «Аэрос Трэвл», «Эй Си Трэвел Солюшенз», «Випсервис» и «Академсервис». С целью исправления этой ситуации рабочая группа намерена в ближайшее время направить в Госдуму пакет поправок к отраслевому закону и ввести эксперта по деловому туризму в состав Наблюдательного совета ассоциации «Турпомощь». По мнению главы Ростуризма Олега Сафонова, «ассоциация «Турпомощь» является эффективным механизмом саморегулирования туристического рынка. Создание рабочих групп и комиссий по различным видам туристической деятельности показывает высокие результаты в части решения актуальных вопросов регулирования рынка и защиты интересов и прав бизнеса. Уверен, что деловой туризм в ближайшее время будет одним из ключевых видов туризма, позволяющих совмещать работу и отдых». Как отметил в беседе с нашим порталом Павел Васин, «здорово, что государство готово прислушаться к мнению профессионалов рынка. Что из этого выйдет, покажет время. Очень многое зависит от представителей индустрии, от их активной позиции. На данный момент в работе уже находится ряд поправок к отраслевому закону, который должен регламентировать некоторые положения, а именно - закрепление в юридических нормах понятия «деловой туризм», его субъектов и объектов правоотношений, вопросов финансовых гарантий и ответственности организатора деловых поездок». «Отсюда и вопрос с выплатами в фонд персональной ответственности туроператоров. В законе сказано: «Размер ежегодного взноса туроператора в фонд персональной ответственности туроператора равен одному проценту общей цены туристского продукта в сфере выездного туризма за предыдущий год». Что такое туристский продукт для бизнес-тревел-компаний и применимо ли это понятие к рынку делового туризма? Ведь согласно закону, одним из субъектов права является турист, и с ним заключается договор о реализации туристского продукта. Однако компании делового туризма работают с юридическими лицами по договору об оказании услуг. Для того чтобы перевести все эти нюансы в одно правовое поле, и была создана рабочая группа», - заключил г-н Васин. «Кардинально изменить принятый закон о туризме на данный момент невозможно, но мы должны попытаться подкорректировать его, донести до чиновников свои идеи, которые будут работать во благо нашего бизнеса, а не против него, - прокомментировал нам эту новость Арам Антонян, генеральный директор компании «Болеро Тур». – В туризме есть разные направления, каждое из которых имеет свою специфику. Нельзя объединять туроператорскую деятельность и сегмент MICE - это разные истории, и подход к ним тоже должен быть разным. Наша миссия заключается в том числе и в том, чтобы донести этот факт до законодателей. Сейчас сегмент делового туризма находится вне зоны закона, и это не дает нам полноценно функционировать и развиваться». Елизавета Григорьева, руководитель направления по организации деловых поездок ГК «ЛАНИТ», поддерживает идею создания на базе «Турпомощи» рабочей группы по деловому туризму. Она также согласна, что деятельность компаний сферы MICE и «обычных» туроператоров должна быть разделена на законодательном уровне. «Так, для MICE должны действовать отдельные правила, у нас свои реализации продукта, свои взаиморасчеты. И если для туроператоров есть регламент, то деятельность сектора MICE ничем не регламентирована. И если этим вопросом занялись крупные игроки, которые много взаимодействуют с госструктурами, то есть надежда, что мы будем услышаны. Прежде всего, хотелось бы добиться поправок к отраслевому закону относительно взносов в «Турпомощь», мы не продаем турпродукт, как это делают туроператоры, потому необходимость вносить взносы для нас не актуальна», - отметила наш эксперт. /TOURBUS.RU

Теги: Деловой туризм, Бизнес-тревел, MICE, Турпомощь, Туроператоры, Фонды ответственности туроператоров Назад к списку новостей

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