Возобновление авиасообщения с Египтом снова откладывается

Эксперты комментируют информацию о новых проблемах с готовностью каирского аэропорта к приему авиарейсов из России

Возобновление авиасообщения между Египтом и Россией откладывается, сообщил вчера вечером "Интерфакс" со ссылкой на свой источник в Каире, знакомый с ходом проверки местного аэропорта.

Как заявил источник, "россияне на минувшей неделе проверили готовность нового каирского терминала к приему российских туристов, проверка носила комплексный характер с использованием различных спецсредств".

"Российские специалисты сделали выводы, что в настоящее время в аэропорту Каира не в полной мере выполнены все замечания и требования к организации безопасности, что были ранее озвучены российской стороной", — сказал он.

Таким образом, "в ближайшие дни возобновления авиасообщения с Россией не произойдет".

"Мы сохраняем надежду, что наши специалисты по безопасности каирского аэропорта уже в ближайшее время исправят все недоработки, и мы сможем открыть аэропорт для российских самолетов", — добавил источник.

Интересно, что ранее на сайте авиационной выставки NAIS -2017, которая пройдет в Москве 8-9 февраля, появилась информация о возможном визите 8 февраля в Москву министра гражданской авиации Египта Шерифа Фатхи. Однако в информационном бюро посольства Египта в Москве эти сведения опровергли. "Мы не давали сообщения о визите, завтра министра не будет", — заявили в пресс-службе посольства.

Напомним, что, как сообщалось ранее, возобновление авиасообщения между РФ и Египтом начнется с открытия регулярных рейсов между столицами государств. Российские пассажиры будут обслуживаться во втором терминале аэропорта Каира, который был оснащен новыми системами обеспечения безопасности.

Предложения о начале полетов Минтранс РФ уже направил на рассмотрение в правительство, сообщал Максим Соколов в конце января. Позднее вице-премьер Аркадий Дворкович говорил журналистам, что решение по открытию рейсов в Каир "близко", но точных сроков не называл.

Открытие чартерных рейсов в курортные города Египта — Хургаду и Шарм-эль-Шейх — состоится позднее, указывали ранее в Минтрансе, добавляя, впрочем, что это "вопрос недалекого будущего".

«Ситуация с затягиванием сроков открытия Египта не удивляет. По моему мнению, которое не изменилось с последних разговоров о скором открытии Египта, страна будет открыта не раньше конца лета, - отметил, комментируя нам последние новости, Артур Мурадян, генеральный директор компании «Спейс Тревел». – Если в ближайшее время Египет не откроют, туроператоры окончательно сформируют программы и переориентироваться им будет сложно, они должны будут делать это в ущерб другим направлениям, а на это пойдут не все. Ведь альтернативы Египту сейчас намного больше.

Острой необходимости в этом направлении в том формате, в котором она представлена сейчас, на рынке уже нет».

«Мне кажется, что тему Египта обсуждать уже бессмысленно, можно будет говорить об этом, когда мы увидим первые рейсы, - отметил в свою очередь Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети «Розовый слон». – Сначала это будут регулярные рейсы из Москвы в Каир, через какое-то не скорое время запустят и чартеры из Москвы.

Но хочу напомнить, что это направление хорошо грузилось именно за счет регионов, поэтому о хорошем потоке в Египет можно будет говорить только после запуска чартеров из регионов России».

/TOURBUS.RU