Новости Чемпионат по футболу-2018: трудности для туристов будут, но преодолимые Эксперты обсуждают, как отразятся на туристах ограничения, связанные с проведением в России игр ЧМ-2018

Как заявил председатель Комитета по развитию туризма Петербурга Андрей Мушкарев, возглавляемое им ведомство получило разъяснения от компетентных органов по поводу ограничений въезда туристов в города, принимающие крупные спортивные соревнования. «Каких-либо существенных препятствий для деятельности туристических компаний эти требования не содержат, а часть из них имеет рекомендательный характер», – пояснил он, - сообщает наш корреспондент на Северо-Западе. Стоит напомнить: в связи с проведением в Петербурге, Казани, Сочи и Москве Кубка конфедераций с 1 июня по 12 июля 2017 года, а также организации Чемпионата мира по футболу с 25 мая по 25 июля 2018-го в Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Москве, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи ФСБ предложила целый ряд мер, которые должны обеспечить безопасность гостей и участников соревнований. В частности, предусмотрены запретные зоны плавания судов, а также создание контролируемых зон, в которые граждане будут допускаться только после их идентификации и досмотра. Но самое главное - предлагается запретить въезд в перечисленные города автобусам, не оборудованным аппаратурой спутниковой навигации «ЭРА-ГЛОНАСС», а туристские и экскурсионно-прогулочные маршруты на всех видах транспорта в города, принимающие соревнования, из других городов России, не связанные с посещением спортивных и культурно-массовых мероприятий на объектах спортивных соревнований, прекратить. Если учесть, что ограничения подобного рода приходятся на разгар туристического сезона, представители турбизнеса были сильно обеспокоены предстоящими событиями и связанными с ними мерами безопасности. Однако на состоявшемся недавно в Петербурге заседании Общественного совета по туризму Андрей Мушкарев констатировал: меры безопасности адекватны потенциальной угрозе. «Это тот случай, когда лучше перестраховаться, чем допустить любые неприятности, которые в конечном итоге еще больнее ударят по туризму», – подчеркнул он. К тому же, получив ответ из компетентных органов, глава питерского туризма убедился, что коллапса в туризме из-за мер безопасности не будет. «Ограничения действительно предусмотрены, и они, несомненно, скажутся на объемах турпотока, - констатировал он. – Однако в первую очередь они касаются въезда со стороны регионов, не проводящих соревнования: интересы болельщиков, например, никак не пострадают». А поскольку все основные ресурсы (отели, транспорт и т. д.) будут задействованы как раз на их обслуживании, «сторонним» туристам, скорее всего, придется сдвинуть даты своего визита в тот или иной город. «В случае проведения таких крупных событий действительно лучше перестраховаться», - согласен и генеральный директор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин. «Если учесть, что сами по себе они генерируют большой приток гостей, говорить о каком-то провале туризма в дни проведения событий не приходится, – считает он. – Однако приспосабливаться и к несколько другим запросам клиентов и особым условиям работы все равно придется». Что касается первого, то уже сейчас в ряде городов ЧМ-2018 специально для болельщиков разработаны экскурсионные маршруты. В частности, в городе на Неве это экскурсия под названием «Футбольный Петербург», а Казань предложит гостям такие туры, как «Казань для настоящих мужчин», «Экстрим-тур» и «Автодрайв». /TOURBUS.RU

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