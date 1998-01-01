Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
07 февраля
Горячие авиановости

Авиакомпания airBaltic свяжет  Ригу с Казанью/ В лайнерах Austrian Airlines появился интернет/  Новая авиакомпания Air Belgium появится в Бельгии 


Авиакомпания airBaltic свяжет  Ригу с Казанью

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic 26 апреля начнет выполнять полеты по новому маршруту Рига – Казань – Рига, сообщили агентству BNS представители авиакомпании.

АirBaltic будет выполнять из Риги в Казань два рейса в неделю на самолете Boeing-737. Продолжительность полета составит 2 часа 25 минут. Цена билетов в одном направлении начинается от 99 евро, включая пошлины аэропорта.

 

"Рейсы в Казань дополнят наше предложение в города России – Москву и Санкт-Петербург. Новый маршрут укрепит деловые и туристические связи между Казанью и Ригой, а также обеспечит удобные стыковки с западноевропейскими и скандинавскими городами через Рижский аэропорт", — отметил первый вице-президент авиакомпании по управлению маршрутной сетью Вольфганг Рейсс.

 

АirBaltiс обеспечивает прямые рейсы из Риги в 60 пунктов назначения, предлагает стыковочные рейсы из Риги в Европу, СНГ и на Ближний Восток, а также обеспечивает ряд прямых рейсов из Таллина и Вильнюса.

 

В лайнерах Austrian Airlines появился интернет

В сообщении австрийского перевозчика говорится, что на период тестирования доступ в сеть для пассажиров будет бесплатным. В ближайшее время интернет‑оборудование появится еще на четырех лайнерах Airbus A321 Austrian Airlines.

 

Благодаря интернету пассажиры смогут во время полета отправлять письма, делать онлайн‑покупки и смотреть видео.

После окончания тестового периода интернет станет платным. Как ожидается, это произойдет уже в первом квартале 2017 года. Стоимость максимального пакета составит 12 евро.

В настоящее время флот авиакомпании состоит из 90 лайнеров.

 

Новая авиакомпания Air Belgium появится в Бельгии

В конце июня в Бельгии начнет работу новая авиакомпания Air Belgium. Первый рейс будет выполнен в Китай, заявил в интервью изданию La Libre Belgique основатель перевозчика Нику Терзакис.

 

«Из Бельгии очень мало прямых рейсов в Азию, и мы намерены занять весь рынок — для туристов, для групп, для бизнесменов. В первую очередь, мы предложим регулярные рейсы в Китай. Рейсы в другие азиатские страны пока в планах», — сказал он.

 

При этом в авиакомпании пока не решили, в каком бельгийском аэропорту она будет базироваться. По словам г-на Терзакиса, выбор будет между брюссельским Зевентеном и аэропортом Шарлеруа.

/ TOURBUS.RU



Теги:

airBaltic , Air Belgium, Austrian Airlines , Рига, Казань, Бельгия, Австрия, Авиакомпании
Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2017 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 