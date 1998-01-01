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Авиакомпания airBaltic свяжет Ригу с Казанью/ В лайнерах Austrian Airlines появился интернет/ Новая авиакомпания Air Belgium появится в Бельгии

Авиакомпания airBaltic свяжет Ригу с Казанью

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic 26 апреля начнет выполнять полеты по новому маршруту Рига – Казань – Рига, сообщили агентству BNS представители авиакомпании.

АirBaltic будет выполнять из Риги в Казань два рейса в неделю на самолете Boeing-737. Продолжительность полета составит 2 часа 25 минут. Цена билетов в одном направлении начинается от 99 евро, включая пошлины аэропорта.

"Рейсы в Казань дополнят наше предложение в города России – Москву и Санкт-Петербург. Новый маршрут укрепит деловые и туристические связи между Казанью и Ригой, а также обеспечит удобные стыковки с западноевропейскими и скандинавскими городами через Рижский аэропорт", — отметил первый вице-президент авиакомпании по управлению маршрутной сетью Вольфганг Рейсс.

АirBaltiс обеспечивает прямые рейсы из Риги в 60 пунктов назначения, предлагает стыковочные рейсы из Риги в Европу, СНГ и на Ближний Восток, а также обеспечивает ряд прямых рейсов из Таллина и Вильнюса.

В лайнерах Austrian Airlines появился интернет

В сообщении австрийского перевозчика говорится, что на период тестирования доступ в сеть для пассажиров будет бесплатным. В ближайшее время интернет‑оборудование появится еще на четырех лайнерах Airbus A321 Austrian Airlines.

Благодаря интернету пассажиры смогут во время полета отправлять письма, делать онлайн‑покупки и смотреть видео.

После окончания тестового периода интернет станет платным. Как ожидается, это произойдет уже в первом квартале 2017 года. Стоимость максимального пакета составит 12 евро.

В настоящее время флот авиакомпании состоит из 90 лайнеров.

Новая авиакомпания Air Belgium появится в Бельгии

В конце июня в Бельгии начнет работу новая авиакомпания Air Belgium. Первый рейс будет выполнен в Китай, заявил в интервью изданию La Libre Belgique основатель перевозчика Нику Терзакис.

«Из Бельгии очень мало прямых рейсов в Азию, и мы намерены занять весь рынок — для туристов, для групп, для бизнесменов. В первую очередь, мы предложим регулярные рейсы в Китай. Рейсы в другие азиатские страны пока в планах», — сказал он.

При этом в авиакомпании пока не решили, в каком бельгийском аэропорту она будет базироваться. По словам г-на Терзакиса, выбор будет между брюссельским Зевентеном и аэропортом Шарлеруа.

/ TOURBUS.RU



