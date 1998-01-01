Новости С начала марта аэропорт Бангкока перестанет принимать чартеры Наши эксперты рассказали, как скажется на российском турпотоке временный перевод российских чартерных рейсов из Бангкока в аэропорт Утапао

Международный аэропорт Суварнабхуми в Бангкоке начиная с 3 марта в течение двух месяцев не будет обслуживать чартерные рейсы, сообщили сегодня в Ассоциации туроператоров России со ссылкой на Управление гражданской авиации Таиланда (CAAT). В период с 3 марта по 2 мая включительно аэропорт Суварнабхуми будет работать только с регулярными рейсами. "Временный отказ от приема и обслуживания чартеров связан с ремонтом одной из взлетно-посадочных полос, о котором CAAT уведомило перевозчиков еще 22 декабря 2016 года. Тогда сообщалось, что ремонтные работы на полосе повысят нагрузку на оставшиеся полосы, при этом пропускная способность аэропорта Суварнабхуми сократится с 68 до 60 воздушных судов в час", — рассказали в АТОР. Аэропорт Суварнабхуми является самым загруженным в Таиланде, в 2016 году его пассажиропоток оставил 55,9 млн человек. Аэропорт принимает основной турпоток в Паттайю и на другие популярные курорты, которые либо не имеют собственных аэропортов, либо их ресурсы недостаточны для одновременного приема большого количества международных воздушных судов. "Как сообщает CAAT, ограничения не коснутся регулярного авиасообщения, но и здесь возможны небольшие коррективы. Так, регулярные рейсы также могут сдвигаться по времени в расписании. В то же время частота полетов и емкость бортов меняться не будет", — рассказали в АТОР. Чартерные рейсы российских авиакомпаний в Бангкок, по данным ассоциации, будут выполняться в прежнем объеме, однако у них изменится аэропорт прилета. Так, в компании Royal Flight, основным заказчиком которой выступает туроператор Coral Travel, сообщили, что все чартерные рейсы на этот период переносятся в Утапао (аэропорт в Паттайе). Туроператор "Пегас Туристик", который летает в Таиланд на регулярных и чартерных рейсах авиакомпаний Nordwind и "Икар", сообщил о переводе чартеров в Утапао, а также аэропорт Дон-Муанг (второй аэропорт Бангкока). Регулярные рейсы по-прежнему будут выполняться в Суварнабхуми. "Туроператоры отмечают, что подавляющее большинство туристов, покупающих туры с перелетом на чартерных рейсах в Бангкок, приезжают в Таиланд с целью отдыха на курортах Паттайи. Аэропорт Утапао находится примерно в 40 км от Паттайи – а это значительно ближе, чем Суварнабхуми", — сообщили в АТОР. «Туристам в этот период будет даже удобнее добираться до своих отелей и не тратить потом время на трансферы в столицу. Путь от Утапао до Паттайи занимает около получаса, а трансфер из Бангкока занимает 2 часа при нормальном трафике и гораздо больше при пробках, которые очень часты для этого мегаполиса. Утапао – бывший небольшой военный аэропорт, но вся необходимая инфраструктура там есть - кафе, ресторан, бесплатный Wi-Fi, магазин Duty Free.

Динамика продаж по Таиланду у нас сейчас положительная, выше прошлогодней на 35-40%. В топе спроса курорты Паттайи и остров Пхукет, а также комбинированные туры Бангкок + острова", - рассказала Лариса Аханова, PR-директор TEZ Tour. Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети «Розовый слон», также уверен, что туристы не испытают дискомфорта, если будут прилетать не в аэропорт Суварнабхуми, а в Утапао, «тем более Утапао - очень хорошая авиагавань, в свое время массовые туристы уже летали в этот аэропорт. К тому же тайцы затеяли ремонт взлетно-посадочных полос под конец сезона, а не в его разгар. Активный спрос на Таиланд наблюдается в период с ноября по февраль, с марта – апреля продажи идут на спад. Если говорить о продажах, то они в отсутствии Египта идут прекрасно, объемы превышают показатели прошлого года. Но сейчас у Таиланда появился серьезный конкурент в лице практически безвизовых Эмиратов, и мы ожидаем значительного роста продаж на этом направлении, как когда-то произошло и с отменившим визы для россиян Таиландом». «Текущие продажи на направлении идут очень активно, хорошая глубина бронирования. В целом по итогу сезона мы ожидаем позитивных результатов, которые уже превышают показатели аналогичного периода прошлого года, - отметила, в свою очередь, Елена Попкова, начальник отдела ЮВА компании «Русский Экспресс». – Таиланд, как и другие страны ЮВА, становится все более популярным среди российских туристов в отсутствии Египта, по причине относительной стабилизации рубля по отношению к доллару, также здесь срабатывает отложенные спрос. Многие туристы, которые не уехали в Таиланд на новогодние праздники, делают это сейчас. Что касается закрытия аэропорта Суварнабхуми для чартерных рейсов, то этот момент пройдет незамеченным для туристов». /TOURBUS.RU

Теги: Таиланд, Чартеры, Бангкок, Утапао, Морской отдых, Весенние программы, аэропорт Суварнабхуми Назад к списку новостей

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