Где отметят День защитника отечества наши туристы?

Эксперты ведущих систем бронирования туров, отелей и авиабилетов рассказали нашему порталу об основных тенденциях спроса на период четырехдневных "февральских каникул"

В этом году в связи с празднованием Дня защитника Отечества в этом году у россиян будут четырехдневные выходные — с четверга, 23 февраля, по воскресенье, 26 февраля. Это связано с переносом выходного дня с воскресенья, 1 января, на пятницу, 24 февраля

Как сообщили нашему порталу в компании Level.Travel, где проанализировали данные онлайн-продажи туров от 20 ведущих туроператоров России, лидирующим направлением, куда туристы отправятся на эти праздничные дни, стало Черноморское побережье России. Во многом это связано с тем, что в Сочи есть все условия и для горнолыжного спорта, и для прогулок у моря.

Российские курорты на выходные «вокруг» 23 февраля предпочли 23% туристов компании. Большинство – 77% – отправятся за границу. А в целом предпочтения отдыхающих по странам на февральские праздники, по данным Level.Travel, распределились так: Россия – 23%, Таиланд, Турция – по 18%, Чехия – 11%, Индия – 6%, Андорра – 5%, Вьетнам – 4%, Доминикана, Кипр, ОАЭ, Шри-Ланка – по 3%, Израиль, Иордания, Италия – по 1%.

В 2016 году подавляющее большинство отдыхающих, которые приобрели туры с датами, попадающими на 23 февраля, выбрали российские курорты – 63%. Таиланд удерживал второе место с 17%. Эксперты Level.Travel объясняют это тем, что в прошлом году на 23 февраля не было таких длительных выходных и туристы отдыхали за счет запланированного отпуска.

Большинство туристов компании, решивших воспользоваться четырехдневными праздниками для поездки, выбрали отели 3* – 63%. На втором месте размещение 5* – 29%. И 8% выбрали отели 4*. Любопытно, что для кратковременного отдыха отели ниже классом спросом не пользуются.

57% туров на февральские праздники было забронировано за 20-39 дней до начала отдыха. За 40-79 дней до поездки было приобретено 22% туров, за 80-99 дней – 12% туристов. И более чем за 100 дней было приобретено 9% туров.

31% туров были куплены за сумму от 30 до 60 тысяч рублей (в феврале 2016 года таких было 29%). Четверть туристов (25%) уложились в сумму менее 30 тысяч рублей (год назад таких туров было продано 33%). 23% туров стоили дороже 90 тысяч рублей (в феврале 2016 года – 19%). И 21% отдыхающих заплатили за отдых от 60 до 90 тысяч рублей (год назад – 19%).

В то же время, по данным Aviasales, среди внутренних направлений в этом году на февральские праздники пользуются спросом Сочи, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Краснодар и Ростов-на-Дону.

"Средний чек на внутренние перелеты за год вырос на 2% — с 7,9 тыс. до 8,07 тыс. рублей. При этом перелет в Сочи и Минеральные Воды подешевел на 23% и 13% соответственно", — рассказали в компании.

Среди зарубежных направлений наибольшую популярность на праздники демонстрируют, по данным компании, Ереван, Бангкок, Тбилиси, Прага, Кишинев и Тель-Авив.

Чек на международные рейсы вырос на 50% (с 15,9 до 23,7 тыс. рублей). Значительный рост в цене показал Ереван (с 9,7 до 13,7 тыс.). При этом дешевле стали билеты в Прагу, цена упала с 27,4 тыс. до 24 тыс. руб., средняя стоимость полета в Тель-Авив снизилась с 27,4 тыс. до 23,3 тыс. руб.

В рейтинге самых популярных направлений по бронированию отелей на период конца февраля лидеры несколько иные. По данным сервиса Hotellook, российские туристы чаще всего бронируют гостиницы на эти даты в Петербурге, Казани, Сочи, Москве, Бангкоке, Париже, Брюсселе и Берлине.

/TOURBUS.RU

Спрос на турпоездки на период конца января 2017 года (по данным Level.Travel)



