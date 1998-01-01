Пассажиры первого рейса Доха – Окленд провели в воздухе почти 17 часов

Самолет Boeing-777 авиакомпании Qatar Airways, совершавший самый длительный в истории полет, приземлился вчера в Новой Зеландии спустя более 16 часов после вылета, пишет издание Guardian.

Воздушное судно отправилось из аэропорта Дохи в 05:10 (совпадает с московским) 5 февраля и должно было приземлиться в новозеландском Окленде в 07:30 в понедельник (21:30 мск). Время полета должно было составить 16 часов 20 минут, однако, ввиду смены часовых поясов, полет должен был "продлиться" полтора дня.

Отметим, что лётчик-испытатель, Герой России Магомед Толбоев заявил в интервью агентству НСН, что рекорд самолёта авиакомпании Qatar Airways по самому длительному полёту был побит в СССР ещё 25 лет назад: «Катар отстал от нас на 25 лет. Мы на самолёте Ан-124 совершили полёт продолжительностью 22 часа. Но Ан-124 – это военно-транспортный самолёт.

Тут же речь идёт о пассажирских самолётах. К сожалению, тут мы далее, чем 9 тысяч километров лететь пока не можем, поскольку мы отстали в гражданском строительстве самолётов».

Как сообщается, уже в 2018 году рекорд Qatar Airways будет побит сингапурскими авиалиниями, которые планируют начать полеты по маршруту Сингапур — Нью-Йорк без остановок. До этого самым длительным считался перелет из Дубая в Окленд.

Как отметил, комментируя нам эту новость, генеральный директор агентства самостоятельных путешествий Pososhok Кирилл Фаминский ,«Новые самолеты обладают достаточной эффективностью и запасом лета, чтобы авиакомпании могли развивать перелеты на дальние расстояния. Эта ниша будет востребована у туристов и особенно у людей, совершающих деловые поездки, рейсы без пересадок всегда более привлекательны для них.

Для России этот перелет показывает возможность открытия самых дальних и экзотических для нас направлений. Например, в южной Америке, Сантьяго, Буэнос Аэрос, Монтевидео или Австралийский Сидней».

Алексей Синицкий, главный редактор журнала «Авиатранспортное обозрение», настроен менее оптимистично: «Да, совершить 17-часой перелет очень интересно, но едва ли пассажирам захочется повторить это вновь, по крайней мере большей их части. Как правило, пассажиры руководствуются более рациональным подходом к перелетам.

Это неоднозначный вопрос. С одной стороны, это удобно, но при этом возникает вопрос что делать пассажиру столь длительный промежуток времени, особенно если речь идет об экономическом классе.

Перевозчики должны будут формировать новый подход к перевозке пассажиров на длительных рейсах. Например, увеличить шаг между креслами, что, в свою очередь, потребует дополнительных вложений и моментально отразится на стоимости перелета, а та на продажах».

«Туристы уже привыкли к длительным перелетам и спокойно их переносят, - отметил, в свою очередь, еще один наш авиаэксперт. – Беспересадочные рейсы очень комфортны и будут пользоваться спросом, вот только для их выполнения перевозчик должен иметь соответствующий парк».

/TOURBUS.RU