Ростуризм исключил из реестра туроператоров, не создавших фонды персональной ответственности

Кроме того, два десятка крупных туроператоров направили в "Турпомощь" заявления о выходе из нее ряда своих юрлиц

Ростуризм исключил из единого федерального реестра туроператоров девять компаний, не создавших фонды персональной ответственности в соответствии с требованием закона, сообщается сегодня на сайте ведомства.

В список компаний, не продливших членство в ассоциации "Турпомощь" и не подавших заявлений о выходе из нее, вошли "Интертранстур", "МПЛ", "Гермес-Тур", "Джет Сет Спортс", "Гуд Тайм", "Путешествия без границ", "Миракль", "Шар Тревел" и "Мави Групп".

Кроме того, двадцать компаний направили в "Турпомощь" заявления о выходе из нее ряда своих юрлиц. Это туроператоры "Пегас Туристик МСК", "Пегас Уфа", "Пегас Казань", "Пегас СПБ", "ТО Корал Тревел Центр", "Оператор выходных туров САНМАР", "Русский Экспресс. Север-Запад", "Натали Турс", "Эксклюзив Трэвел" и ряд других. Часть из них – это юрлица крупных туроператоров, представленных в реестре несколькими компаниями. Эти юрлица будут исключены из реестра и перестанут работать в сфере выездного туризма.

Напомним, что, в соответствии с изменениями в отраслевом законе, к 31 января 2017 года туроператоры должны были сформировать фонды персональной ответственности для выплаты денежных средств, причитающихся туристам в целях возмещения реального ущерба, возникшего в результате неисполнения туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта в сфере выездного туризма.

Фонд персональной ответственности туроператора формируется за счет ежегодного взноса туроператора в размере 1% общей цены туристского продукта за предыдущий год. Ранее в Ростуризме напоминали, что операторы, которые не сформируют фонды в законодательно установленные сроки, будут исключены из единого федерального реестра и не смогут работать на рынке.

Как сообщает сегодня РСТ общее собрание участников «Турпомощи» пройдет предположительно 21 апреля. К этому времени туроператоры выполнят другие, необходимые требования нового закона. До 15 апреля 2017 года туроператоры вне зависимости от сферы деятельности должны предоставить в Ростуризм копию направленной в налоговый орган бухгалтерской отчетности за 2016 год.

Если по данным отчетности финансовое обеспечение туроператора не соответствует минимальным требованиям, одновременно с копией бухгалтерской отчетности за 2016 год необходимо представить заявление о внесении изменений в сведения, содержащиеся в едином федеральном реестре с приложением документов, подтверждающих наличие нового финансового обеспечения.

«Не оправдались негативные прогнозы о массовом выходе туроператоров из реестра. Работу в сфере выездного туризма прекратили всего 1,3% компаний (количество операторов в сравнении с прошлым годом сократилось с 612 до 578). Можно констатировать, что в условиях жесткого законодательства туроператоры вновь подтвердили свою жизнеспособность, вовремя оплатив взносы в фонды», - отметил сегоднят член Наблюдательного совета «Турпомощи», гендиректор компании «ВИП Сервис» Дмитрий Горин, чье мнение цитирует АТОР.

Эксперт добавил, что сейчас основные ожидания туроператорского сообщества связаны с внесением поправок в закон. Речь идет об изменении или исключении таких норм, как работа агентства «от имени и по поручению туроператора», дисквалификация руководителей компаний, выбывших из реестра туроператоров.

«Закон не предусматривает, например, такие случаи, когда туроператор был исключен из реестра по причине лишения лицензии фингаранта», - пояснил Дмитрий Горин.

/TOURBUS.RU