Новости Рубль продолжает укрепляться, но вскоре это может закончиться Наши эксперты рассказали о реакции туррынка на укрепление рубля и возможные действия Центробанка по сдерживанию роста национальной валюты

Рубль укрепляется на фоне дорожающей нефти, а евро уже «тестирует» уровень 63 рубля, свидетельствуют данные сегодняшних валютных торгов. Официальный курс доллара, установленный на завтра, составляет 58,71 руб. за доллар (- 60 коп.), а евро подешевел на 66 коп. до уровня 63,16 руб. за единицу европейской валюты. В настоящее время нефть пытается закрепиться на уровне 57 долларов за баррель сорта Brent, сообщают аналитики. На этом фоне большой резонанс вызвала информация о том, что Центробанк готовится в ближайшее время начать осуществлять массовую скупку валюты с целью пополнения своих резервов, в результате чего уже в этом месяце курс рубля вновь снизится примерно на 10%. Между тем, по информации СМИ, ряд аналитиков не ждет серьезного влияния на рубль валютных операций Минфина, ссылаясь на опыт 2015 года. Тогда ЦБ заявил, что повышающиеся цены на нефть позволяют регулятору нарастить международные резервы, заметно оскудевшие осенью 2014 года. "Если сравнить ситуацию с картиной, когда ЦБ вышел на рынок с интервенциями 14 мая 2015 года, то интервенции были в объеме 150-200, а то и 400 млн долларов в день до 28 июля. Сейчас будет порядка 100 млн долларов в день, то есть в среднем в два раза меньше, чем было. Плюс тогда цены на нефть были 64-65 долларов за баррель против около 57 долларов за баррель, то есть нефть торгуется существенно ниже. То есть влияние в любом случае этих покупок должно быть ниже, чем в 2015 году. В 2015 году курс рубля это не обвалило, но влияние, конечно, было", — полагает главный аналитик Нордеа банка Ольга Лапшина. Аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов также полагает, что влияние операций Минфина будет ограниченным: ослабление рубля в условиях восстановления цен на нефть будет в пределах 3-5 рублей максимум. «Укрепление курса рубля, конечно, позитивно сказывается на продажах. За последние годы мы наблюдаем самый комфортный период для раннего бронирования, спрос активный, - рассказал нам Сергей Толчин, заместитель генерального директора компании «НТК Интурист». – Курс доллара в целом опустился до психологически комфортной отметки, его удорожание в любом случае будет планомерным и уже не должно негативно отразиться на спросе». Артур Мурадян, генеральный директор компании «Спейс Тревел», напомнил нам, что «колебания валюты в пределах пяти рублей, а мы находимся именно в этом коридоре, не оказывает значительного влияния на спрос. О всплеске продаж мы могли бы говорить в случае, если бы курс доллара опустился до 45 рублей. Единственное, на что влияют кратковременные падения валюты и период первичного роста, так это на оплату путевок дальнего заезда. Как только наблюдается укрепление рубля, агенты массово начинают платить, стараясь также заработать на курсовых колебаниях». Максим Приставко, заместитель генерального директора компании «Джет Тревел», солидарен с коллегой и пока не отмечает реального влияния курсовых колебаний на бронирования: «Я не могу сказать, что туристы резко начали покупать туры, да и сам рынок не находится в ожидании. Бронирования идут в штатном режиме». Не отмечает роста спроса на фоне дешевой валюты и Александр Скрыпник, генеральный директор компании «Салют Европа»: «Курс валюты ведет себя непредсказуемо, чем пока не вызывает доверия туристов. Бронирования идут неплохо, но я не стал бы привязывать это к сегодняшнему укреплению рубля, скорее здесь влияние общей экономической ситуации, которая начинает постепенно стабилизоваться». «Влияние тенденции укрепления курса рубля относительно зарубежных валют на спрос на поездки в зарубежные страны у российских туристов мы заметили еще в начале зимнего сезона, - рассказала нам PR-директор туроператора BSI group Светлана Баранова. - Количество заявок на туры в Европу на этот зимний сезон у наших клиентов на 25% превысило прошлогодние показатели. Также мы отмечаем значительный рост интереса к раннему бронированию туров». «Но не только уменьшение курса евро относительно рубля положительно сказывается на спросе на зарубежные страны. Стоимость английского фунта относительно российской валюты сделала в этом году Великобританию для россиян как никогда выгодной для посещения. Стоимость туров в Великобританию в рублях на весенне-летний сезон снизилась по сравнению с прошлым годом на 10-15%. Также из замеченных нами тенденций, которую мы также связываем с укреплением российской валюты, – рост спроса на образовательные поездки в Великобританию», - заключила наш эксперт. /TOURBUS.RU

Теги: Валютный курс, Курс евро, Евросоюз, Выездной туризм, ЦБ Назад к списку новостей

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