Новости В Армению – с рублями и по внутренним паспортам В российской столице прошла большая презентация многочисленных туристических ресурсов закавказской республики

В столичной гостинице Hilton Moscow Leningradskya Hotel прошла презентация туристических ресурсов Армении, организованная туристической компанией Actitour. Презентация оказалась весьма актуальной - Закавказье как направление в последние годы активно набирает популярность на российском туристическом рынке. Турпоток из России в Грузию увеличился за последний год, по самым скромным оценкам, в полтора раза (общий турпоток — 6, 5 млн. туристов, принесших в казну государство около $2 млрд). Армения на этом фоне выглядит пока скромнее — по данным Национальной статистической службы, за 9 месяцев 2016 года в страну прибыли 970 тыс. туристов (помимо российского, растёт и турпоток из соседнего Ирана). Но, тем не менее, очевидно оживление и на армянском направлении, на котором работает ряд крупных операторов — «Амстел Трэвел», «Де Визу», «Ванд Интернешнл», «Интурис»т, «Алеан», "Армянское бюро путешествий". Все эксперты сходятся во мнении, что Армения является одним из самых перспективных направлений для российского туризма. Напомним, что Армения — первое государство мира, официально принявшее христианство, а Ереван основан на 29 лет раньше «вечного города» Рима.Многие историко-культурные памятники имеют мировую известность — это древнейшие храмы, озеро Севан с монастырским комплексом Севанаванк, горные курорты Джермук и Цахкадзор. В последние годы к ним добавились такие достопримечательности, как развлекательный комплекс с интереснейшим парком современной скульптуры Каскад в Ереване, самая длинная в мире — шестикилометровая - канатная дорога «Крылья Татева» (170 км от Еревана), открытая осенью 2010 года, «самое весёлое в Армении» село Арени с его многочисленными винодельнями. Немало в Армении и пока что очень мало известных, но тем не менее уникальных памятников — таких, как мегалитический комплекс III тысячелетия до н. э. Караундж («армянский Стоунхендж») или известный с XIII века пещерный город Хндзореск — последние жители покинули его в 1950-х гг. Кроме этого, Армения — особенно для туристов из России — имеет ряд очевидных преимуществ. «В Армении не существует языкового барьера — практически все жители говорят по-русски. Много интересного для себя найдут практически все контингенты туристов: от любителей природы до фанатов азартных игр — в Армении нет таких ограничений на работу казино, как в России. Нет и проблемы валютного обмена — во многих местах можно расплачиваться российскими рублями - рассказывает генеральный директор фирмы «Амстел Трэвел» Мигран Мурадян. – Ереван — один из самых безопасных городов мира, по его улицам можно гулять до глубокой ночи. Армения — и в том числе её знаменитые курорты Джермук и Цахкадзор — предоставляют всесезонный отдых и лечение, рассчитанные практически на любой кошелёк. В этом могли убедиться участники пресс-туров, которые проводятся нами регулярно». То, что в последние годы туристическая отрасль Армении сделала заметный шаг вперёд — очевидно. В страну пришли крупнейшие мировые гостиничные сети — Mariott, Hyatt, Gold Tulip, Radisson, Best Western. В апреле 2016 года в Ереване открылся отель DoubleTree by Hilton Yerevan City Centre (4*, 176 номеров). Помимо них, в стране работают местные отельные сети, а также весьма многочисленные небольшие семейные гостиницы, санатории, дома и базы отдыха различного класса. До недавнего времени одним из главных препятствий на пути российских туристов в Армению была дороговизна авиабилетов. В последние два года ситуация заметно улучшилась - после принятия политики "отрытого неба" на армянский рынок пришли новые авиакомпании и вернулись ранее действующие в Армении — при том, что своего национального авиаперевозчика в Армении пока нет. По данным на конец 2016 года авиаперевозки в Армению совершали Aegean Airways, Georgian Airways, Iraqi Airways, Al Naser, Mahan Air, Middle East airways, S7 Airlines, Czech, LOT, Brussels Airlines, Qatar Airlines, «Саратовские а/л" и "Уральские а/л". Российский лоукостер "Победа" с недавних пор начал дважды в неделю летать в Гюмри (б. Ленинакан). Кроме того, Росавиация прошлой осенью предоставила допуск на осуществление полетов в Армению трем авиакомпаниям "Икар"), Nordwind airlines) и "Ижавиа». Наконец, 24 января нынешнего года премьер-министрами России и Армении подписано соглашение о том, что внутренний российский паспорт станет документом, который позволит его владельцу въезжать и находиться на территории Армении. Дата начала применения нового порядка въезда пока не определена. Предположительно, это произойдёт в начале летнего сезона, и оставшегося времени вполне хватит на то, чтобы согласовать документ, который вручался бы гражданам России армянскими властями при въезде для проставления отметок о пересечении границы. По самым острожным прогнозам туроператоров, спрос на Армению после заключения этого соглашения должен вырасти как минимум на 10%. Несомненные достижения совсем не отменяют наличия проблем. В частности, Армения — притом что в последние 5-7 лет она регулярно участвует в крупнейших туристических выставках — явно недостаточно рекламирует себя. Для сравнения: рекламный бюджет соседней Грузии составляет до $10 млрд (с ежегодным увеличением на 15-20%), в Армении на те же цели расходуется ежегодно не более $400 тыс. Очевидно, что без сотрудничества государства и бизнеса тут не обойтись. «Кроме того, мне кажется, что большинство армянских туроператоров пока психологически не готово к массовому турпотоку — в частности, из России, а национальный турпродукт находится в стадии формирования», - заключает финансовый директор Actitour Гаянэ Айрапетян. /TOURBUS.RU

Теги: Армения, Закавказье, СНГ, Выездной туризм, Ближнее зарубежье, Ереван, Севан Назад к списку новостей

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