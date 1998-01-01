Новости Тунис – повторится ли прошлогодний рекорд? Наши эксперты обсуждают, сможет ли Тунис в новом сезоне сохранить свои позиции на рынке на фоне возвращения Турции и Египта

Минувший сезон стал рекордно успешным для тунисского направления. Конечно, заметную роль в этом сыграли отсутствие на рынке в прошлом сезоне таких туристических «монстров» как Турция и Египет. В следующем летнем сезоне такого «льготного» режима для направления уже не будет, - отмечают наши эксперты, а это неизбежно скажется на спросе «Мы остались довольны результатами прошлого года, которые превысили показатели 2015 года на 50-60%, - рассказал нам Бен Фредж Каис, руководитель компании «Элита Трэвел». - Минувший год стал для Туниса, пожалуй, лучшим за всю историю российско-тунисского туризма, стране удалось использовать появившийся у нее шанс на увеличение российского турпотока. Многие российские туристы приезжали в Тунис только лишь потому, что отсутствовали такие популярные направления как Турция и Египет. Но, познакомившись со страной, увидев ее многогранность, оценив высокий уровень сервиса при адекватных ценах, многие из них вернутся сюда вновь и в летнем сезоне -2017, несмотря на то, что на рынке вновь широко представлена Турция. Наибольшим спросом у клиентов нашей компании пользуются Сусс, Джерба. При этом хочется отметить, что мы не ожидаем глобального роста, в наших планах - сохранить объемы успешного 2016 года. Мы продолжим летать на крыльях национального перевозчика Tunisair, при этом частота рейсов будет увеличена (полеты из регионов - Ростова-на-Дону, Самары, Казани). Наталья Марголина, руководитель направления Тунис компании ICS Travel Group, комментируя текущие продажи, назвала их активными. «Конечно, мы не можем говорить о глобальном росте, поскольку летом мы не летали, но сейчас продажи идут очень уверенно». «В прошлом году Тунису было несложно вырасти с учетом отсутствия на рынке Турции и Египта, текущие бронирования тоже идут неплохо, но у меня все же возникают сомнения относительно высоких показателей по итогам нынешнего года. Вероятно, направление « просядет», - отметил, в свою очередь, Сергей Толчин, заместитель генерального директора «НТК Интурист». - Турецкий продукт более конкурентоспособен. Также важно отметить, что Турция еще пару лет назад была избалована спросом, но в прошлом году она не досчиталась европейского потока и практически не увидела российского. Поэтому сейчас Турция будет агрессивно бороться за возвращение туристов, и в этой ситуации Тунису будет непросто, шансы на прошлогодний успех невелики». Говорит о падении спроса на отдых в Тунис в этом году и Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети «Розовый слон». Эксперт уверен, «что в условиях возвращения Турции, положение у Туниса становится незавидным. Думаю, что поток просядет минимум на 50% по отношению к 2016 году, который можно считать «золотым годом» для Туниса. Да, страна стала лучшей альтернативой Турции, чего не удалось Кипру, Греции, Болгарии, но теперь Турция вернулась, и поток начнет переориентироваться обратно, уже сейчас мы отмечаем рост бронирования на 10% к 2015 году. Терять объемы будет Россия, Болгария, но больше всех просядет, на мой взгляд, Тунис». Согласна с коллегами и Софья Рисова, генеральный директор компании «Флейм Тревел»: «Тунис получил значительный прирост в минувшем году, в будущем, думаю, показатели будут снижаться. Да, какой-то процент туристов вернется в Тунис, но пока по заявкам мы видим, что туристы предпочитают возвращаться в Турцию. Не стоит забывать, что российские туристы привыкали к Турции 20 лет и, конечно, так быстро ее не забудут». «Тунису будет непросто конкурировать с Турцией, ведь, если у туриста будет выбор, он сделает его в пользу последней. Уровень турецких отелей, сервис в разы превышают тунисский, - говорит Татьяна Парфенопуло, замдиректора компании «Скидка тур». – Тунис сейчас почти не спрашивают, при этом и бронирования Турции идут слабо, чего нельзя сказать, напрмиер, о Кипре и Греции». «Прошлое лето для Туниса было очень успешным - российские туристы за неимением Турции и Египта активно бронировали туры в Тунис. Но нужно отметить, что глубина бронирования по Тунису была минимальной, основной спрос приходился на путевки с ближайшими датами вылета. Хит сезона - курорт Джерба, который ранее значительно отставал по объемам продаж от Сусса и Хаммамета. В этом году спрос на Тунис будет значительно ниже прошлогоднего рекордного подъема за счет того, что открылась Турция и возможно открытие Египта. В настоящий момент спроса на раннее бронирование туров в Тунис практически нет", -заключила Мария Конабеева, директор по маркетингу компании TBS. /TOURBUS.RU

Теги: Тунис, Средиземноморье, Морской отдых, Летний сезон-2017, Прогнозы-2017, Выездной туризм Назад к списку новостей

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