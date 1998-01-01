Глава Ростуризма хочет, чтобы «Турпомощь» начала действовать и на внутреннем рынке

Наши эксперты, активно работающие на внутреннем туррынке, рассказали, почему они негативно воспринимают идею Олега Сафонова

Функции ассоциации туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" нужно распространить на туристов, путешествующих по России, заявил на заседании наблюдательного совета организации в пятницу глава Ростуризма Олег Сафонов, - сообщает «Интерфакс».

"Назрела идея расширения функционала "Турпомощи" и на внутреннем рынке. Логично распространить защиту на туристов, путешествующих по нашей стране. Иначе получается, что мы стимулируем только выезд за рубеж. Над этим надо поразмышлять", — заявил он.

Чиновник добавил, что сами туристы воспринимают "Турпомощь" не только как организацию по выездному туризму, но часто обращаются в нее и с вопросами по внутренним поездкам.

Олег Сафонов предложил членам наблюдательного совета обдумать эту идею. Участники обсуждения говорили о возможности реализовать ее либо через механизм добровольного вступления, либо через изменение закона.

Напомним, что в едином федеральном реестре находятся сейчас 3816 туроператоров, работающих на внутреннем туристическом рынке. Согласно закону, они обязаны застраховать свою ответственность перед туристами на 500 тыс. рублей.

Между тем, в беседе с нами Сергей Ромашкин, генеральный директор компании «Дельфин», напомнил, что «часть туроператоров по внутреннему туризму де-факто являются выездными операторами, поэтому для них этот вопрос решен. Так, например, мы продаем туры в страны СНГ, поэтому не являемся игроком, работающим исключительно на внутреннем рынке.

На самом деле сложно припомнить туроператоров, которые занимались бы только внутренним туризмом и при этом бы имели большие объемы.

Думаю, что такой механизм нужно применять именно к крупным игрокам, которые отправляют в год порядка ста тыс. туристов. Если если мы говорим о небольших компаниях, чьи объемы не превышают тысячи туристов в год, то такая процедура сильно усложнит их работу. Так что такой механизм в отношении небольших туркомпаний вообще нецелесообразен. К тому же на внутреннем рынке не было громких банкротств, поэтому функционал «Турпомощи» здесь может быть неуместен».

Михаил Романов, генеральный директор компании «Орфей», считает инициативу Ростуризма «необдуманной и губительной для небольших компаний. Да и у крупных игроков по внутреннему туризму дела идут не так хорошо, как хотелось бы и лишних денег особенно в сложившейся экономической ситуации нет. Это только по заявлениям Ростуризма внутренний рынок активно растет, на деле же все не так радужно, как рапортуют туристические власти.

Появление функционала «Турпомощи» на внутреннем рынке еще больше усложнит взаимодействие субъектов РФ в плане туризма. Как, например, будут оцениваться деятельность небольших региональных компаний, которые отправляют незначительное количество туристов?

Система гарантий и без того сейчас сложная и запутанная, зачем же еще больше ее усложнять. Тем более, что ни одного крупного банкротства на внутреннем рынке не было и, надеюсь, не будет».

Наконец, Оксана Китель, коммерческий директор компании «КРиСТ», заявила, что «ничем иным как попыткой дополнительно наполнить фонд «Турпомощи» это предложение не выглядит. По сути нам предлагают уравнять внутренний и выездной туризм, но у каждого из них своя специфика и свои риски, к тому же туристы все время находятся на территории России, речь об экстренной эвакуации не идет. Защита туристов вполне обеспечена фингарантиями, а новые поборы больно ударят по локальным рынкам.

То что терпимо для столичных туроператоров, окажется губительным для местных игроков».

/TOURBUS.RU