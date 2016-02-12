Новости Выяснилось, где туристы-романтики встретят День всех влюбленных Эксперты поисковой системы Кayak предоставили нашему порталу анализ индивидуальных бронирований авиаперелетов из России, приуроченных к празднованию Дня св. Валентина

День святого Валентина — отличное время, чтобы сбежать от городской суеты и провести время наедине с любимыми. Туристический поисковик Kayak проанализировал данные и собрал список наиболее популярных европейских и азиатских направлений среди российских путешественников на неделю, когда отмечается День всех влюбленных. Анализ данных был основан на поисковых запросах на перелет, выполненных на сайте поисковика в период 01.08.2016 - 01.02.2017 и 01.08.2015 - 01.02.2016 для путешествий в даты с 10.02.2017 по 19.02.2017 и с 12.02.2016.02.12 по 21.02. 2016. Цюрих и Инсбрук с их романтическими лыжными склонами оказались, по данным поисковика, самыми популярными европейскими направлениями среди индивидуалов на этот период. Согласно исследованию, топ-5 популярных европейских направлений на День святого Валентина возглавляет Цюрих, спрос на перелеты в который вырос на 134% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вторым по популярности стал Инсбрук (+58%) в Австрии. Поскольку на февраль приходится пик лыжного сезона, в этом году влюбленные пары из России, скорее всего, проведут День святого Валентина на снежных склонах, с вином и фондю. Попала в список и солнечная Италия. Спрос на перелёты в Милан и Венецию увеличился на 52% и 49% соответственно по сравнению с прошлым годом. Тёплая погода, шопинг в столице моды и, конечно, Венецианский карнавал особенно привлекательны для влюбленных. Замыкает рейтинг болгарская София (+39%) с большим выбором отелей для тех, кто увлекается лыжами. Россиян также привлекает Тель-Авив — количество поисковых запросов по этому направлению в период Дня всех влюбленных увеличилось на 95% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Мягкий климат создает прекрасные условия для отдыха. Азиатские направления также набирают большую популярность, если сравнивать с зимой 2016 года. Так, спрос на перелеты в экзотическую Манилу вырос на 77% в этом году. Столица Мальдив Мале, где круглый год лето, шикарные отели и песчаные пляжи, стала популярнее на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пхукет (+20%) и Бали (+19%) также пользуются особой популярностью у россиян, они и замыкают пятерку дальнемагистральных направлений. Как отметила, комментируя результаты исследования, Вера Першина, региональный директор Kayak в России и Польше, комментирует: «В последнее время россияне чаще путешествуют за границу — этому способствует улучшение обменного курса валют. Мы проанализировали наши данные и узнали, куда отправятся влюбленные пары из России на День святого Валентина. Кроме того, мы выяснили, что европейские и азиатские направления снова набирают популярность. Интерес к некоторым из этих направлений значительно вырос по сравнению с прошлым годом. Это говорит о том, что влюбленные пары продолжают путешествовать и наслаждаться романтическими поездками за границу». /TOURBUS.RU Топ-5 популярных европейских направлений % изменения поисковых запросов на перелет (2017 против 2016) 1 Цюрих, Швейцария 134% 2 Инсбрук, Австрия 58% 3 Милан, Италия 52% 4 Венеция, Италия 49% 5 София, Болгария 39%

Теги: Романтические туры, Выездной туризм, Авиабилеты, KAYAK , Статистика Назад к списку новостей

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