Израиль пригласил в гости туристов из Петербурга, Самары и Новосибирска

Вчера Петербурге с большим успехом завершилось road-show представителей сферы туризма Израиля, в рамках которого в предыдущие дни они также побывали на Волге и на Урале

«Популярность нашей страны среди российских туристов продолжает расти, - подчеркнула, открывая вчерашнюю встречу с петербургскими специалистами директор департамента Министерства туризма Израиля в России и СНГ Ксения Кобякова. – Со своей стороны мы делаем все для того, чтобы для них поездки в Израиль были не только интересными, но и доступными».

В ходе встречи г-жа Кобякова подробно рассказала собравшимся как о нюансах израильского туризма, так и о программах поддержки российских компаний, отправляющих в Израиль туристов.

Интерес к встрече в одном из отелей Петербурга оказался действительно велик: обсудить возможности сотрудничества напрямую с коллегами из Израиля пришли свыше ста представителей операторов и агентов города на Неве. Желание лично поучаствовать в диалоге было объяснимо, поскольку в Северную столицу пожаловали специалисты, представляющие ассоциации турбизнеса Тель-Авива, Эйлата, других туристических направлений Израиля, авиакомпанию El Al, а также само Министерство туризма страны.

Каждому из них была предоставлена возможность выступить с презентацией, в рамках которой участники встречи узнавали обо всех новинках израильского туризма. В частности, речь шла о скором завершении строительства нового аэропорта вблизи Эйлата, а также о большой работе по классификации отелей страны и возведении множества новых гостиниц, благодаря чему предполагается снизить общую стоимость отдыха в стране.

Кроме того, на встрече в Петербурге состоялась викторина на знание тонкостей израильской жизни, победители которой получили от участников мероприятия ценные награды.

Комментируя желание развивать израильское направление, коммерческий директор компании «Матрешка Тур» Екатерина Стахиряк заявила, что, кроме летающего с осени 2016-го чартера в Эйлат, уже с 19 марта 2017 года оператор намерен «поднять» из Петербурга рейс «Уральских авиалиний» на Тель-Авив. «Считаем израильское направление очень перспективным, и поэтому не жалеем усилий ни на его продвижение в России, ни на расширение полетных программ», - подчеркнула она.

При этом, по ее мнению, Израиль имеет свои особенности, которые следует учитывать при реализации такого турпродукта. Например шаббат, во время которого отели не осуществляют бронирование, а также весьма развитый внутренний туррынок. «Однако совместными усилиями с нашими партнерами в Израиле в этом сезоне нам удалось создать предложения, которые максимально доступны клиентам», – полагает она.

В свою очередь, генеральный директор компании «Арт-тревел» Мария Ушакова считает, что «продавать туры в Израиль порой непросто, но интерес к ним всегда есть». «Да, это направление имеет свою специфику и обязательно надо знать все тонкости работы с ним. – констатирует она. – Однако мы тоже намерены всемерно его развивать».

Подводя итоги деловой встречи в Петербурге, ее участники и гости отмечали обоюдное большое желание к расширению сотрудничества: во время последовавшей за презентациями переговорной сессии у представителей Израиля не было ни одной свободной минуты, поскольку к ним постоянно кто-то обращался.

«Значит, эффект обязательно будет», – сообщил один из них, явно довольный результатами поездки в три важнейших региона России.

/TOURBUS.RU