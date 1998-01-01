Новости Горячие новости Террорист обезврежен сегодня утром у входа в Лувр/ Фонды ответственности туроператоров перед туристами составляют более 550 млн руб./ «Нордавиа» отказалась от допусков на рейсы в Израиль и на Кипр из Жуковского

У входа в Лувр обезврежен террорист Район около музея Лувр в Париже был оцеплен сегодня утром сле того как неизвестный, вооруженный ножом, совершил попытку нападения на полицейского, сообщает французский телеканал BFM. Военнослужащий получил легкое ранение и открыл огонь по напавшему, который в свою очередь был серьезно ранен. Посетители музея эвакуированы. Закрыта ближайшая станция метро.МВД Франции информирует о "серьезном происшествии в сфере безопасности". По информации французских СМИ, инцидент произошел в тот момент, когда мужчина попытался зайти в магазин, расположенный рядом с музеем.Сотрудники правоохранительных органов не впустили его, так как у него в руках были два больших чемодана. После этого мужчина достал нож. Французская радиостанция RTL со ссылкой на полицию уточняет, что нападавший имел при себе нож-мачете. По ее данным, во время нападения он кричал "Аллаху акбар". Фонды ответственности туроператоров перед туристами составляют более 550 млн рублей Туроператоры сформировали фонды персональной ответственности на общую сумму почти 189 млн рублей, резервный фонд ассоциации туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" составляет почти 360 млн, сообщил сегодня на заседании наблюдательного совета организации ее директор Александр Осауленко. "Резервный (бывший компенсационный) фонд вместе с предыдущими взносами на сегодняшний день составляет 359,9 млн руб. Фонд текущих расходов "Турпомощи" – 24 млн рублей. Фонды персональной ответственности – 188 млн 964 тыс. руб.й", — рассказал он. По его словам, общее количество членов "Турпомощи" по состоянию на 3 февраля составляет 584 компании. При этом 578 из них продлили свое членство, а 6 вступили за последние сутки. Суммы платежей составляют от 903 руб. до 37 млн руб. Г-н Осауленко сообщил, что 18 туроператоров написали заявления о выходе из "Турпомощи". Еще 9 туркомпаний не написали заявления о выходе, но не оплатили взносы и не продлили членство. Все 27 компаний исключены из ассоциации решением наблюдательного совета. Часть из них – это юрлица крупных туроператоров, представленных в реестре несколькими компаниями. "Формирование фондов означает повышение защищенности наших граждан при путешествии за рубеж, это очень важно в преддверии летнего сезона", — подчеркнул, выступая на заседании наблюдательного совета, глава Ростуризма Олег Сафонов. Он напомнил, что компании, которые не сформировали фонды, ведомство вынуждено будет исключить из единого федерального реестра туроператоров. "Нордавиа" отказалась от допусков на рейсы в Израиль и на Кипр из "Жуковского" Авиакомпания "Нордавиа" отказалась от допусков на регулярные рейсы из подмосковного аэропорта Жуковский в Тель-Авив и Ларнаку, следует из материалов Росавиации, опубликованных в четверг. Оба допуска "Нордавиа" получила в августе прошлого года. При этом представитель компании говорил тогда "Интерфаксу", что заявок подавалось "на значительно большее число направлений из Жуковского, чтобы сформировать полноценную маршрутную сеть из этого аэропорта", однако Росавиация их не согласовала. Подмосковный аэропорт Жуковский открылся в мае 2016 г., первый рейс принял в сентябре. На сегодня в аэропорту обслуживаются пять перевозчиков: российские "Ямал", Pegas Fly и "Уральские авиалинии", а также Air Manas (Киргизия) и "Белавиа" (Белоруссия). Оператор "Жуковского" "Рампорт Аэро" (75% — у литовской Avia Solutions Group, 25% — у структуры "Ростеха") рассчитывал, что до конца 2016 г. "Жуковский" обслужит до 400 тыс. человек, однако, по данным газеты "Ведомости", показатель не превысил 53 тыс. пассажиров. /TOURBUS.RU

Теги: Франция, Лувр, Фонды ответственности туроператоров, "Турпомощь", Аэропорт Жуковский, "Нордавиа" Назад к списку новостей

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