ЦИФРА НЕДЕЛИ - Первое место в рейтинге самых посещаемых городов мира занял Гонконг

Наши эксперты комментируют результаты ежегодного исследования туристических прибытий, опубликованным компанией Euromonitor

Гонконг возглавил топ-100 самых посещаемых городов мира по данным только что опубликованного исследования компании Euromonitor. Рейтинг учитывал количество международных туристских прибытий в 2015 году.

Как и годом ранее, первое место с большим отрывом занял Гонконг — его посетили 26,7 млн человек. По сравнению с прошлым годом город потерял почти 1 млн посетителей.

На втором месте Бангкок — 18,7 млн посещений, что на 10% выше, чем годом ранее. Замыкает тройку лидеров Лондон (18,6 млн, +6.8%).

В топ-10 наиболее посещаемых городов вошли также Сингапур, Париж, Макао, Дубай, Стамбул, Нью-Йорк и Куала-Лумпур.

В сотню популярных городов мира за 2015 год вошли обе российские столицы. Москва занимает 42-ю строчку с 4,4 млн туристских прибытий, что на 13,8% меньше, чем в 2014 году. Санкт-Петербург с 2,8 млн туристов — на 70-м месте.

Василий Лебедев, генеральный директор туркомпании «Открытие», уверен, что «Гонконг стал самым посещаемым городом в мире благодаря огромному потоку граждан основной части КНР, которые используют его для удобного и бюджетного варианта дальнейшего путешествия в Макао, куда они отправляются для игры в казино. Каждый уважающий себя житель Китая должен «испытать судьбу» в этом игорном заведении.

Что касается российских туристов, то они не выбирают Гонконг как самостоятельное направление, поток туда минимален. Да, Гонконг очень интересен и многогранен, но туристы если и приезжают туда, то на пару дней».

Елена Малышева, руководитель направления Юго-Восточной Азии компании «Чайна Тревел», напротив, говорит о росте спроса на Гонконг со стороны российских туристов: «Гонконг очень популярен у туроператоров, которые работают на китайском направлении, мы видим высокий интерес туристов к комбинированным турам, как с китайскими направлениями (Гонконг – Хайнань, Гонконг - Пекин – Шанхай), так и с другиминаправлениями Юго-Восточной Азии (Гонконг – Малайзия – Индонезия).

Гонконг активно продается и как самостоятельное направление, популярно направление и у бизнес-туристов, здесь есть чем заняться и с туристической точки зрения и с деловой. Отрадно, что на направлении отмечается всплеск активности, ведь оно далеко не бюджетно».

«Гонконг возглавил топ-100 самых посещаемых городов мира, на мой взгляд, исключительно благодаря транзитным пассажирам, - отметила, в свою очередь, Римма Ильясова, коммерческий директор компании «Чайна Лайн». – По причине того, что отдыхать в восточных регионах сейчас небезопасно (Турция, Египет) туристы со всего мира устремились в Юго-Восточную Азию, куда они летят в основном со стыковками в Гонконге.

К тому же значительно подрос объем самостоятельных туристов, которые останавливаются на пару дней в Гонконге, а потом продолжают свое путешествие. Клиенты нашей компании, которые летят транзитом через Гонконг, редко обращаются к нам с просьбами организовать экскурсию в городе».

По словам Натальи Дальбиновой, начальника отдела продаж компании Oriental Discovery, Гонконг – достаточно востребованное направление, но «организованные туристы редко выбирают его в качестве самостоятельного направления, предпочитая транзитное пребывание. Вероятно, рост потока достигнут за счет самостоятельных туристов, доля которых в последние годы значительно выросла. Гонконг – безвизовое направление, доступное (ежедневные рейсы выполняет «Аэрофлот»), проблем с английским языком там нет.

Обеспечивают поток Гонконгу и бизнес-туристы, туристы, приезжающие на многочисленные выставки международного уровня, к тому же Гонконг – большой хаб, откуда идет разлет во многие страны мира».

«Раньше Гонконг пользовался в нашей компании большей популярностью, повышенный интерес отмечался к комбинированным турам с Бали, но когда а/к Cathay Pacific ушла из Москвы, часть туров стала неактуальна по причине высокой стоимости перевозки, хорошо продавались и комбинированные туры с Австралией.

Сейчас, конечно, таких объемов нет, хотя Гонконг по-прежнему неплохо бронируются в составе комбинированных туров», - заключила наш эксперт.

/TOURBUS.RU