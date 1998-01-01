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Иранцев познакомят с туристическими возможностями России

На следующей неделе в рамках турвыставки T.I.T.E. в Тегеране пройдет пройдет презентация российских городов-организаторов Кубка Конфедераций - 2017 и Чемпионата мира по футболу -2018

С 6 по 9 февраля 2017 года в столице Ирана пройдет юбилейная 10-я международная туристическая выставка T.I.T.E., где второй год подряд примет участие Российская Федерация.

На стенде России представят потенциал и привлекательность страны для посещения иранскими туристами, разнообразие туристско-рекреационных ресурсов России, и особое внимание будет уделено информации о туристских маршрутах для футбольных болельщиков.

Под эгидой национального офиса Visit Russia 7 февраля в отеле Espinas Palace Hotel состоится презентация, посвященная возможностям России по приему иранских туристов, а также предстоящим Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России и Кубку Конфедераций FIFA 2017 в России.

На мероприятии выступят чрезвычайный и полномочный посол РФ в Иране Леван Джагарян, заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Алексей Конюшков, Министр туризма Ирана г-н Рахмани, руководитель Национального туристического офиса Visit Russia в Иране Валентина Коровина, представители компании «МАТЧ Хоспиталити», являющейся эксклюзивным обладателем прав на продажу «пакетов гостеприимства», эксклюзивного агента в Иране компании «Свой ТС», а также субагента «Свой ТС» – компании DIBA Tour & Travel Agency, представители АНО «Организационный комитет «Россия-2018», атакже представители городов, принимающих Кубок конфедераций - 2017 и Чемпионат мира - 2018, а также представители Федерации футбола Ирана.

в рамках презентации заместитель руководителя АНО «Транспортная дирекция – 2018» Алексей Петров расскажет, каким образом футбольные болельщики смогут бесплатно воспользоваться транспортными услугами между городами проведения Кубка Конфедераций FIFA - 2017 и Чемпионата мира- 2018, а также перемещаться в городах до стадионов.

«По самым скромным подсчетам, в 2017 году можно ожидать четырехкратное увеличение турпотока из Ирана, в том числе это связано с проведением Кубка Конфедераций FIFA 2017. Прямые чартерные рейсы из Тегерана планируются в Казань.

Главным показателем эффективности работы офиса можно и нужно считать положительные отзывы довольных туристов. На информационном портале www.iran-visitrussia.com и канале в Telegram, знакомящих иранских читателей с реалиями жизни в России, есть блог, в котором любой желающих может разместить свой отчет о путешествии, поделиться впечатлениями от увиденного и высказать мнение по поводу уровня оказанного сервиса и удовлетворенности от поездки», - рассказала руководитель офиса Visit Russia в Иране Валерия Коровина.

/TOURBUS.RU