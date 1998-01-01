Новости Продажи туров премиум-сегмента увеличились на 80% Руководители туроператора «Карлсон туризм» провели в столице пресс-завтрак, в ходе которого подвели итоги продаж 2016 года, а также рассказали о планах на текущий, год

«Туристический рынок последние годы существовал в непростых условиях, но вопреки кризисным явлениям мы выбрали курс не на экономию, а на развитие. Мы эволюционируем и это помогает нам быть успешными, - открывая мероприятие, заявил Константин Ордовский-Танаевский, сооснователь и управляющий акционер «Карлсон туризм». – За свою 20-летнюю историю мы переживали взлеты и падения, сумев зарекомендовать себя, как одну из наиболее стабильных и надежных компаний в туристической сфере, обеспечивающих высокий уровень обслуживания для каждого клиента». «Наша компания в этот непростой для всей туротрасли период смогла реализовать такие проекты, как международный фестиваль Forte Fest, стать одним из организаторов первого международного инвестиционного туристического форума ITIF-2016 на Красной поляне. Сегодня команда в отличной профессиональной форме и готова к новым амбициозным проектам», - добавил г-н Ордовский-Танаевский. Эксперт также обратил внимание на агентскую политику, заверив, что к своим турагентствам они сохранят максимальную лояльность. «Наша стандартная комиссия остается на прежнем уровне - 11%, что на фоне снижения комиссии у ряда массовых операторов дополнительно привлекает к нам агентский рынок». Екатерина Федорова, генеральный директор туроператора, детально остановилась на динамике продаж, подвела итоги минувшего года и рассказала о планах на будущее. «Зимний сезон для нас был очень успешным, практически все направления дали прирост, по некоторым из них турпоток удвоился. Прирост по европейским термальным курортам составил 100%, с начала этого года мы реализовали половину объема всего прошлого зимнего сезона. Продажи туров в горнолыжном сегменте подросли в три раза, Мальдивы, Сейшелы и Маврикий в совокупности продемонстрировали рост порядка 30%, США ежегодно демонстрирует рост на уровне 20% и прошлый год не стал исключением, Иран показал ажиотажный спрос, были востребованы дорогие туры с использованием частных самолетов и вертолетов, прирост по Японии составил порядка 50%, положительная динамика продаж была и в круизном сегменте». С оптимизмом смотрит Екатерина Федорова и на летний сезон. По ее словам, на рынке индивидуальных дорогих туров сейчас нет спада, напротив, продажи идут активно и спрос возвращается к докризисным показателям. Раннее бронирование стартовало в безумном ритме, в среднем рост бронирований уже увеличился на 78% в основном по таким традиционным для компании направлениям как Сардиния, Греция, Испания и Мальдивы, последние перестали быть только зимним направлением, все чаще его предпочитают и летом, как правило, бронируя виллы сроком от 2 недель. Также пользуются популярностью туры во французский Disneyland. «Туристы, имеющие высокий уровень дохода, вновь начали планировать свои отпуска за очень долгий период, мы уже получаем горнолыжыне и круизные брони на 2018 год и, конечно, это положительный тренд». По Сардинии, основном направлении компании, у игрока амбициозные планы. В прошлом году туроператор отправлял на Сардинию 40% всего российского рынка, загрузка собственного самолета компании в среднем доходила до 95%, «на отдельные даты нам не хватало мест, а на фестиваль Forte Fest в сентябре мы поставили дополнительный рейс. В этом году мы поставили задачу увеличить свои объемы до 60%. Мы не только расширим полетную программу на юг, начав ее раньше - с 3 июня из Внуково на нашем собственном самолете от «Газпром Авиа», но и возьмем 50% всей регулярной перевозки из Москвы в Олбию у а/к Meridiana (4 июня по 9 сентября), также планируются отдельные перелеты на Forte Village Private Jet», - рассказала г-жа Федорова. Эксперт также напомнила, что в сентябре в комплексе Forte Village будет вновь организован уже традиционный фестиваль Forte Fest для российских туристов, который пройдет с 18 по 25 сентября. /TOURBUS.RU

Теги: Карлсон Туризм, Сардиния, итоги 2016, премиум сегмент Назад к списку новостей

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