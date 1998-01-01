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Российские эксперты по авиабезопасности отправляются в Египет на итоговую инспекцию/ Железнодорожные билеты подорожают/ Тайские военные вывезли более 200 российских туристов с острова Рин

Эксперты по авиабезопасности отправляются в Египет на итоговую инспекцию

Группа российских экспертов в сфере авиационной безопасности отправляется в Египет для финальной проверки аэропортов, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Эксперты прибудут в Египет сегодня. Им предстоит оценить состояние авиационной безопасности в аэропорту Каира", — сказал собеседник агентства.

По его словам, от результатов проверки напрямую зависят сроки выполнения первого после приостановки авиасообщения гражданского рейса из Москвы в Египет. "Если эксперты посчитают предпринятые меры в аэропорту Каира достаточными и новых замечаний не выявят, то первый рейс отправится в короткие сроки", — сказал источник.

Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов заявил журналистам, что российские эксперты проведут очередную проверку аэропортов Египта, в том числе в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде, в первой половине февраля.

Как сообщалось, возобновление авиасообщения между РФ и Египтом начнется с открытия регулярных рейсов между столицами государств.

Открытие чартерных рейсов в курортные города Египта — Хургаду и Шарм-эль-Шейх — состоится позднее, указывали ранее в Минтрансе, добавляя, впрочем, что это "вопрос недалекого будущего".

Железнодорожные билеты подорожают

Стоимость железнодорожных билетов на поезда дальнего следования вырастет в 2017 году на 3,9 %. Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на президента ОАО «РЖД» Олега Белозерова.

«Цена билета для пассажиров дальнего следования вырастет на 3,9 %, то есть ниже прогнозируемой инфляции», — сказал Белозеров.

Он также добавил, что в этом году может быть увеличен и срок предпродажи билетов. До конца 2016 года купить билеты можно было за 45 дней до отправления, сейчас — за 60. В ближайшее время «РЖД» планирует начинать продажи за 90 дней до отправления, а впоследствии — за 120, чтобы пассажиры могли заранее планировать отпуск.

Тайские военные вывезли более 200 российских туристов с необитаемого острова Рин

ВМС Таиланда вывезли 208 российских туристов с острова в Сиамском заливе, сообщает телеканал Thai PBS.

Корабль тайских ВМС вывез более 200 человек с острова Рин, являющегося закрытой для посещения военной зоной. Остров площадью около 0,5 кв. км расположен в Сиамском заливе, в 20 км от Паттайи.

В ходе проверки установлено, что предприниматели продали билеты туристам и привезли их на остров на экскурсионном судне. Водитель и механик лодки были задержаны, туристов вывезли на материк, сообщает телеканал.

Российские туристы в социальных сетях сообщают, что подобные явления происходят нередко: местные предприниматели продают экскурсии на остров Рин, однако катер могут остановить военные.

Остров Рин популярен у туристов благодаря отсутствию построек и чистым пляжам с мелким песком. Кроме того, здесь есть коралловый риф, у которого можно заниматься дайвингом и снорклингом. Добраться до острова можно только купив экскурсию или арендовав катер.

/TOURBUS.RU