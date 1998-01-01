Новости Визовые центры Испании начали возвращаться в регионы Наши эксперты комментируют возобновление работы визовых центров Испании в четырех крупных городах России

Как сообщает АТОР, вчера открылось четыре визовых центра Испании в Екатеринбурге, Казани, Новосибирске и Ростове-на-Дону. До этого в течение полутора месяцев получить испанский «Шенген» было можно только в визовых центрах в Москве и Санкт-Петербурге. Напомним, что с 17 декабря 2016 года в связи со сменой визового оператора компания VFS Global прекратила осуществлять прием документов на шенгенские визы от имени испанской дипмиссии в России. До смены визового оператора визовые центры Испании работали в 28 городах России. По информации генерального консульства Испании в Москве, с начала февраля ВЦ Испании открылись в Екатеринбурге (ул. Карла Либнехта, 22, офис 305, 3 этаж), Казани (ул. Марселя Салимжанова, 2В, офис 320, 3 этаж), Новосибирске (ул. Ленина, 52, офис 406, 4 этаж) и Ростове-на-Дону (пер. Семашко, 117Г, 1 этаж). О том, будут ли открыты визовые центры и в других регионах России, пока что не сообщается. При этом, по информации АТОР, обсуждая итоги первого полного месяца работы визового центра Испании в Москве, туроператоры сообщают о том, что «без некоторых сложностей не обходится». «Спасает то, что к работе приступила существенная часть опытных работников прошлого визового центра», - заявили в одной из крупных туристических компаний. По информации визовиков другого туроператора, работа нового центра пока далека от совершенства и «условия пребывания в помещениях людей оставляют желать лучшего». «Туристы жалуются на долгую подачу документов, которая порой длится до двух часов, не всегда адекватно работает запись на сайте или сервис по отслеживанию готовности паспорта, были проблемы с безналичной оплатой. Наконец, оставляет желать лучшего и площадь самого помещения центра - оно не приспособлено для размещения такого большого количества людей», - рассказал один из визовых специалистов. Тем не менее, несмотря на существующие накладки в работе нового визового центра Испании в Москве, участники рынка выражают надежду, что к началу высокого сезона все недостатки будут устранены и процедура получение визы не станет препятствием для выбора Испании в качестве туристического направления. «Мы очень рады, что визовые центры Испании вернулись и в регионы. Но, конечно, это должно было произойти еще месяц назад, сразу после того, как произошла смена визового оператора Испании, - заявил, в свою очередь, нашему порталу Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети «Розовый слон». - Обидно, что весь январь мы не могли открывать визы, продавать путевки. Испания потеряла значительный поток из регионов, ведь запросов в январе было очень много, но мы не имели возможности оформлять визы. Туристы интересовались Испанией, но, когда узнавали, что для получения визы нужно лететь в Москву, переориентировались на другие направления. Уверен, что в ближайшее время ситуация изменится в лучшую сторону». «В январе заявок на Испанию было очень много, это направление демонстрирует стабильность. Отрадно, что визовые центры открылись, сейчас направление быстро восстановится. Многие туристы откладывали поездку в январе до открытия визовых центров, кто-то переориентировался на другие направления», - рассказали нам, в свою очередь, в визовом центре компании «Спутник» из Казани. /TOURBUS.RU

Теги: Испания, Визовые центры, Шенген, Выездной туризм Назад к списку новостей

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