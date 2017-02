Новости Туристический офис Visit Russia откроется в Нью-Йорке Впервые за четыре года Россия приняла активное участие в международной туристической выставке The NY Times Travel Show

Федеральное агентство по туризму впервые с 2013 года приняло участие в крупной международной туристической выставке The NY Times Travel Show, проходившей с 27 по 29 января 2017 года, и представило российский турпродукт. Напомним, что международная выставка The New York Times Travel Show проходила в Нью-Йорке уже в 14-й раз и считается одним из крупнейших мероприятий туриндустрии в Северной Америке. Выставка рассчитана как на профессионалов туриндустрии, так и на конечных потребителей, посещающих выставку в один из выходных дней. Для продвижения России на рынке США на выставке был организован национальный стенд. Главной задачей стенда стала демонстрация растущего туристического потенциала России и, в частности, новых туристических продуктов специально для футбольных болельщиков на ЧМ-2018 по футболу. Также в ходе работы выставки было объявлено о планах по открытию офиса Visit Russia в Нью-Йорке. Россия всегда была интересна для посещения иностранным гражданам, в том числе с Северо-Американского континента, а Соединённые Штаты по количеству въезжающих в РФ туристов занимают важное место. "Рынок США - один из основных по туристическому въезду в Россию, - отметила Юлия Мохова (на фото), руководитель ФГУП «Национальный маркетинговый центр по туризму Visit Russia». - Поэтому мы всегда поддерживали туроператоров, которые занимаются организацией поездок американских туристов в Россию. Можно сказать, что мы стали на этом рынке более активными". В рамках выставки состоялись презентации Visit Russia, туристической инфраструктуры городов Кубка конфедераций и Чемпионата мира по футболу, горного курорта «Роза-Хутор», круизных поездов от «РЖД-тур», а также ежегодного международного мотофестиваля Harley Days в Санкт-Петербурге. Отметим, что только за первые девять месяцев 2016 года Россию посетило 213,6 тыс. туристов из США, что на 4% больше аналогичного периода 2015 года. /TOURBUS.RU

Теги: Visit Russia , The New York Times Travel Show, США, Въездной туризм, американские туристы, Юлия Мохова Назад к списку новостей

