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02 февраля
Новый визовый центр России в Дубае может остаться без работы
Эксперты комментируют заявление замминистра иностранных дел России о желании ввести безвизовый режим для граждан ОАЭ
Как сообщает портал «Русские Эмираты», вчера Михаил Богданов, заместитель министра иностранных дел РФ и специальный представитель президента России по Ближнему Востоку, отвечая на вопрос корреспондента, заявил, что "Россия не просто готова принять внутренний документ о безвизовом въезде граждан ОАЭ в Россию, но планирует пойти ещё дальше, а именно - закрепить режим безвизовых поездок в одном из межгосударственных соглашений».
Между тем, как уже сообщал наш портал, лишь неделю назад в Дубае открылся российский визовый центр.
«Число заявок на визы в Россию от резидентов ОАЭ растёт с каждым годом, в этой связи правительство РФ стремится предоставить всем, кто путешествует в Россию, более быстрый и удобный сервис», - заявил генконсул России в ОАЭ Гоча Буачидзе на церемонии открытия.
Между тем, по словам Артура Мурадяна, генерального директора компании «Спейс Тревел», поток туристов из ОАЭ за последние годы снизился, и «одной из причин как раз и является труднодоступность получения российской визы. Туристов из ОАЭ приезжает немного, но те, кто приезжает, дают хорошую финансовую отдачу».
При этом он отмечает, что лишь около 350 тысяч человек имеют гражданство ОАЭ (тогда как общая численность населения составляет около 5 млн человек), а кроме того, женщины в Эмиратах не имеют возможности путешествовать самостоятельно.
Тамара Ильина, директор питерской компании «Луна-тур», солидарна с коллегой: «Туристы из ОАЭ – не частые гости в России, как правило, к нам приезжают европейцы и китайские туристы, растет поток из Ирана. При этом, как правило, туристы из восточных стран мало интересуются культурой нашей страны».
Говорит о незначительном въездном потоке в Россию из ОАЭ и Марина Левченко, генеральный директор компании «Тари Тур»: «Туристов из ОАЭ в Россию пока приезжает мало. Не думаю, что по визовым причинам, просто Россия – не массовое направление для жителей Эмиратов.
Как правило, в Россию из ОАЭ приезжают семьями (по 3-5 человек), едут и бизнес- туристы, но о групповом туризме пока не идет даже речи».
/TOURBUS.RU
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