Новости ANTOR MICE Workshop вновь собрал "весь цвет" делового туризма Десятки специалистов MICE-индустрии представили многочисленные новинки в ходе традиционного workshop, прошедшего в центре столицы

В конце прошлой недели в столичном отеле The Ritz-Carlton, Moscow уже в двенадцатый раз собрались профессионалы делового туризма, чтобы обсудить актуальные вопросы отрасли в рамках ANTOR MICE workshop. В ходе мероприятия представители национальных туристических офисов, гостиниц, конференц-центров, DМС-компаний общались с посетителями мероприятия как в рамках назначенных встреч, так и в режиме свободного общения. Напомним, что в минувшем году из-за финансовых проблем на фоне экономического кризиса это важнейшее мероприятие сферы делового туризма не состоялось, поэтому его успешное проведение в нынешнем году выглядит особенно важным и позитивным. «Мы не первый раз участвуем в этом мероприятии, здесь хороший состав участников и общение проходит с целевой аудиторией. Наш комплекс уникальный для России, здесь представлена возможность проведения мероприятий на 2000 человек с организацией питания на единой территории. Каждый год в комплексе появляется что-то новое. В прошлом году, в рамках празднования 450-летнего юбилея города в ТМК «ГРИНН» открылся музей Орла, в котором представлена его история, начиная от основания в 1566 году до наших дней», - рассказал нам замдиректора по мероприятиям филиала ТМК «ГРИНН» Юрий Тычинский. «Планы у нас грандиозные, планируем расширяться. В этом году запускается стройка еще одной гостиницы на 369 номеров, категории «три звезды», а рядом с ней будет один из крупнейших в России крытых аквапарков. Мы ориентируемся на большие группы, с каждым годом, наряду с деловыми, проводится большое количество спортивных мероприятий. В апреле будем принимать фестиваль «Русский путешественник», куда приедут известные путешественники, в числе которых Федор Конюхов, Владимир Чуков и др. В его рамках пройдут выставка, круглые столы и праздничная церемония открытия первого в России и в мире памятника «Русским путешественникам посвящается... Колесо истории» с закладкой капсулы с посланием потомкам, «Нулевой версты» путешественников и «Аллеи славы», - сообщил Юрий Тычинский. По словам главы представительства Японской национальной туристической организации г-жи Айри Мотокура, ее страна ожидает притока деловых туристов из России в связи с тем, что сейчас был упрощен порядок получения виз. Кроме того, увеличилось количество рейсов из России в Японию. «Нам бы хотелось максимально широко показать Японию, ведь наша страна - это не только Токио», - подчеркнула она. Владелец компании Baltma Tours Михаил Друтман рассказал о своем новом продукте - однодневных речных круизах. Впервые в Калининграде построено речное комфортабельное судно «Самбия», на котором можно проводить речные экскурсии, корпоративные мероприятия, праздники, банкеты, ивенты, гала-ужины. Судоходство сезонное – с начала апреля и до поздней осени, пока не станет лед. Первый сезон прошлого года был довольно успешным, поэтому планируется продукт развивать в будущем. «Будем двигаться дальше, соединить маленькие речки, озера, заливы таким сообщением», - говорит Михаил Друтман. «Значение Испании как места проведения корпоративных мероприятий международного уровня возросло настолько, что в настоящий момент страна, согласно мировому рейтингу, является одним из ведущих направлений в этой сфере. По итогам 2015 года Испания занимает четвертое место в рейтинге ICCA. Что касается планов и прогнозов на 2017 год, то они оптимистичны. Согласно тенденциям развития, ожидается сокращение сроков бронирования, увеличение числа местных и региональных ивентов, новые технологии и социальные сети еще больше укрепят свои позиции на рынке MICE», - отметила в беседе с нами Елена Смирнова из Отдела туризма посольства Испании в Москве. «Это первое мероприятие, где участвует Шарджа в своем новом статусе, и оно показало, что интерес к эмирату есть. Правда, его немного подзабыли. У Шарджи достаточно хороший потенциал и перспектива на российском рынке. Шарджа интересна для тех организаторов мероприятий, которые ищут более спокойное место, где ничто не отвлекает от работы и можно сконцентрироваться на теме мероприятия. Площадки для них здесь есть и в отелях, и вне отелей. Развлечения потом можно придумать какие угодно. Так, в Шардже двадцать музеев, связанных с историей и культурой, с окружающей средой. Здесь есть и международный аэропорт, куда из Москвы летает местная авиакомпания Air Arabia», – отметил в заключение недавно назначенный на эту должность директор по продажам и маркетингу Управления по развитию торговли и туризма Шарджи Сергей Канаев. /TOURBUS.RU

Теги: ANTOR MICE, Деловой туризм, Бизнес-тревел, Япония, Испания, ОАЭ, Шарджа, Туристические workshop Назад к списку новостей

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