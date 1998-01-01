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Судьбу туроператоров, не создавших необходимые фонды, решат 3 февраля/ Роспотребнадзор предлагает штрафовать за ввоз «санкционных» продуктов/ Тело россиянина нашли в собственном доме на Пхукете

"Турпомощь" 3 февраля решит судьбу туроператоров, не создавших необходимые фонды

В пятницу, 3 февраля, в Ростуризме состоится заседание наблюдательного совета "Турпомощи", на котором будут приняты решения относительно исключения из реестра туроператоров, не создавших фонды персональной ответственности, сообщает пресс-служба ведомства.

"По состоянию на 31 января фонды персональной ответственности сформировали 566 туроператоров, специализирующихся на выездном туризме", — говорится в сообщении. Всего в едином федеральном реестре туроператоров на январь 2017 года насчитывалось 612 компаний.

Как пояснили в Ростуризме, туроператоров, которые перечислили деньги в фонд в конце месяца и предоставили в ассоциацию "Турпомощь" гарантийные письма и копии платежей с банковскими отметками, не будут исключать из реестра в связи с тем, что данные о переводе средств могут поступать в Ростуризм с задержкой.

"В пятницу, 3 февраля, в Федеральном агентстве по туризму состоится заседание наблюдательного совета "Турпомощи", на котором будут подведены итоги и приняты решения относительно исключения из реестра туроператоров, не создавших фонды персональной ответственности", — заявили в ведомстве.

Роспотребнадзор предложил штрафовать за перевозку запрещенных к ввозу в РФ товаров

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека предлагает штрафовать граждан за хранение и транспортировку запрещенных к ввозу в РФ товаров.

Проект закона, предусматривающий внесение поправок в кодекс об административных правонарушениях и дополнение его новой статьей, размещен на портале regulation.gov.ru, - сообщает «Интерфакс».

"Реализация, хранение, транспортирование товаров, запрещенных к ввозу на территорию РФ, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой", — говорится в документе.

По действующим нормативам, физическим лицам разрешен ввоз в РФ продуктов до 5 кг на человека, напоминает "Интерфакс".

P.S. Надзорный орган не станет штрафовать граждан за ввоз продуктов для личных нужд, передает «Лента.ру». «Для того, что в личных нуждах используется, это не будет работать. Это касается промышленных оборотов хозяйствующих субъектов, если таможня что-то пропустила, через границу проскочила запрещенная продукция, то Роспотребнадзор здесь уже в обороте будет выявлять», — рассказал ответственный за разработку законопроекта Сергей Ходячих.

Тело россиянина нашли в собственном доме на Пхукете

Полиция Пхукета расследует дело о смерти россиянина, чье тело было найдено в луже крови в его собственном доме, сообщает издание Phuket Gazette.

Звонок в полицию поступил от жены потерпевшего в прошлый четверг вечером. Когда стражи порядка прибыли в дом, она была без сознания. Около входа в дом и внутри него повсюду были уже высохшие пятна крови, пишет издание со ссылкой на следствие.

По данным правоохранительных органов, россиянин к тому времени был мертв, по крайней мере, уже 12 часов.

"Не было никаких признаков взлома или грабежа. Мы вызвали специалистов для дальнейшего расследования. На данный момент мы не можем сказать, был ли это несчастный случай или что-то еще”, — рассказал газете представитель полиции.

В сообщении отмечается, что российская пара жила на Пхукете в течение почти двух лет, она продавала недвижимость российским туристам и экспатам.

/TOURBUS.RU