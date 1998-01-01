Новости Власти Барселоны начали «борьбу» с туристами Эксперты комментируют последствия нового закона, запрещающего открытие новых отелей в столице Каталонии

Муниципалитет Барселоны принял закон, запрещающий строительство новых отелей в центре города, а также открытие любых новых объектов туристического размещения, - сообщает АТОР. Создание новых мест размещения ограничат и во всем остальном городе - в перспективе возможно открытие не более 11 тыс. комнат. Причем этот процесс будет возможен только в тех районах, которые, по мнению властей, не испытывают «перегрузки» с туристическими объектами. По мнению местного турбизнеса, ограничение развития отельной инфраструктуры Барселоны приведет к росту стоимости размещения и расцвету нелегального частного сектора. Как пишет АТОР, война против массового туризма началась еще в 2015 году, заморозив выдачу новых лицензий на открытие отелей. В итоге 35 проектов в сфере отельного бизнеса было приостановлено. Город, в котором проживает 1,6 млн жителей, в последние годы ежегодно принимает более 30 млн туристов. Туризм обеспечивает 13% дохода города. По мнению муниципалитета, рост туристического потока привел к максимальному насыщению общественных пространств в Барселоне, что мешает нормальному отдыху и проживанию самих местных жителей. Кроме того, Ада Колау, глава муниципалитета обозначила и такую проблему, как «выдавливание горожан с мест привычного проживания из-за развития именно туристических объектов». По словам г-жи Колау, привлечение туристов «не является проблемой до тех пор, пока это не происходит за счет жителей». «Есть уже слишком много людей, которые были изгнаны из своих домов из-за расширения сектора, связанного с туризмом», - говорит она. По разным оценкам, сегодня в Барселоне насчитывается около 75 тыс. гостиничных мест, а также и около 50 тыс. мест в лицензированных туристических квартирах, причем еще столько же мест в частном секторе предлагается нелегально. По мнению Ассоциации отельеров Барселоны, новые ограничения не спасут город от роста турпотока. «Имейте в виду упрямую реальность: из более чем 30 млн туристов, ежегодно посещающих Барселону, только около 8 миллионов человек остаются на ночь в гостинице. Таким образом, ограничение роста числа отелей не остановит приход посетителей, однако негативно скажется на конкурентоспособности всего гостиничного сектора города», - говорится в заявлении ассоциации, по мнению которой мораторий ограничивает и свободу предпринимательства. По оценке отельеров, ущемление прав легального бизнеса поощряет теневую экономику и приведет к расцвету деятельности незаконных туристических квартир, владельцы которых не гарантируют туристам безопасности и надлежащего сервиса и, конечно же, не платят налоги. Еще одним инструментом «борьбы» с притоком туристов власти Барселоны рассматривают возможность повышения туристического налога. Сегодня он составляет, в зависимости от категории места размещения, от 0,75 до 2,5 евро за ночь с человека. "Думаю, что на ценах на размещение в этом сезоне данное решение не должно сказаться, так как за один год сложно построить или обустроить гостиницу или другое место размещения, а цены отели уже выставили на целый год. В будущем, возможно, цены вырастут, если отельеры увидят увеличение спроса в этом году, и будут постепенно расти в зависимости от роста посещения Барселоны, - рассказал Александр Скрыпник, генеральный директор компании "Салют Европа". - А поскольку количество туристов увеличивается год от года, благодаря гражданам "Поднебесной", чей жизненный уровень растёт постоянно, то я думаю, что лет через пять Барселона войдёт в число дорогих туристических центров". Софья Рисова, генеральный директор компании "Флейм Тревел", уверена, что запрет на строительство новых отелей приведет к росту интереса к бюджетным местам размещения. «Туристов в любом случае меньше не станет, поэтому они начнут селиться на окраинах города. Муниципалитет получит свои налоги, разгрузив центр города от излишних машин и автобусов, которые так мешают местным жителям", - отмечает эксперт. /TOURBUS.RU

Теги: Испания, Каталония, Гостиничный бизнес, Выездной туризм, Барселона Назад к списку новостей

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