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01 февраля
Уполномоченный по правам человека считает «недопустимой» выдачу Азербайджану известного российского тревел-блогера
Татьяна Москалькова официально прокомментировала скандальное дело с задержанием в Беларуси тревел-журналиста Александра Лапшина
Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова назвала «недопустимой и противоречащей Конституции» выдачу российского блогера Александра Лапшина (известного в Сети как Рuerrtto) из Белоруссии в Азербайджан. Это следует из сообщения, опубликованного сегодня на официальном сайте омбудсмена.
Г-жа Москалькова добавила, что она получила соответствующую поддержку в российском внешнеполитическом и других профильных ведомствах.
По информации СМИ, гражданин России, Украины и Израиля, тревел-блогер Александр Лапшин был задержан в Минске в декабре 2016 года по запросу азербайджанской стороны, которая обвинила его в незаконном въезде на территорию Азербайджана, где он включен в "черный список" за посещение в 2013 году без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан.
Тем не менее в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени "Александр" ("Олександр"). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона "О государственной границе" и миграционного кодекса страны.
Консул Израиля в Белоруссии Юлия Рачински-Спивакова ранее сообщила, что Лапшин в ее присутствии подписал "письмо на имя президента Азербайджана, в котором он просит извинения за свои действия". При этом консул отметила, что дипмиссия Израиля координирует все действия с посольством России, так как Лапшин также является российским гражданином. По словам консула, официальная позиция Израиля: "Мы против экстрадиции блогера, мы считаем, что он должен быть освобожден".
В то же время руководитель рабочей группы по защите Лапшина адвокат Ара Казарян заявил, что Александр Лапшин действительно извинился в письменной форме перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, но не за посещение Карабаха.
"Он на самом деле обратился к Алиеву, попросил у него прощения, однако лишь за то, что нанес ему в одной из своих публикаций личное оскорбление. Армения и Нагорный Карабах в письме не упоминаются", — пояснил адвокат.
/TOURBUS.RU
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