Новости Уполномоченный по правам человека считает «недопустимой» выдачу Азербайджану известного российского тревел-блогера Татьяна Москалькова официально прокомментировала скандальное дело с задержанием в Беларуси тревел-журналиста Александра Лапшина

Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова назвала «недопустимой и противоречащей Конституции» выдачу российского блогера Александра Лапшина (известного в Сети как Рuerrtto) из Белоруссии в Азербайджан. Это следует из сообщения, опубликованного сегодня на официальном сайте омбудсмена.​

«Считаю недопустимой выдачу с территории Союзного государства России и Белоруссии в Азербайджанскую Республику гражданина России, независимого журналиста Александра Лапшина», — говорится в заявлении.

Омбудсмен подчеркивает, что это предусмотрено ст. 61.1 Конституции России, согласно которой «гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству». Г-жа Москалькова добавила, что она получила соответствующую поддержку в российском внешнеполитическом и других профильных ведомствах. По информации СМИ, гражданин России, Украины и Израиля, тревел-блогер Александр Лапшин был задержан в Минске в декабре 2016 года по запросу азербайджанской стороны, которая обвинила его в незаконном въезде на территорию Азербайджана, где он включен в "черный список" за посещение в 2013 году без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан. Тем не менее в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени "Александр" ("Олександр"). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона "О государственной границе" и миграционного кодекса страны. Консул Израиля в Белоруссии Юлия Рачински-Спивакова ранее сообщила, что Лапшин в ее присутствии подписал "письмо на имя президента Азербайджана, в котором он просит извинения за свои действия". При этом консул отметила, что дипмиссия Израиля координирует все действия с посольством России, так как Лапшин также является российским гражданином. По словам консула, официальная позиция Израиля: "Мы против экстрадиции блогера, мы считаем, что он должен быть освобожден". В то же время руководитель рабочей группы по защите Лапшина адвокат Ара Казарян заявил, что Александр Лапшин действительно извинился в письменной форме перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, но не за посещение Карабаха. "Он на самом деле обратился к Алиеву, попросил у него прощения, однако лишь за то, что нанес ему в одной из своих публикаций личное оскорбление. Армения и Нагорный Карабах в письме не упоминаются", — пояснил адвокат. /TOURBUS.RU

Теги: Тревел-журналистика, Александр Лапшин, Рuerrtto, Беларусь, Азербайджан, Судебные решения Назад к списку новостей

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