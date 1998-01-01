Новости Сегодня в аэропортах ОАЭ россиянам начали выдавать бесплатные визы Туроператоры, предлагающие туры в Эмираты, ожидают роста интереса к комбинированным, бюджетным и самостоятельным турам

Как сообщают СМИ, сегодня утром российские туристы, прибывшие в аэропорты ОАЭ, получили разъяснение, что они могут въезжать в страну без предварительно оформленных виз. Ранее, вчера вечером Министерство иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ официально подтвердило информацию о бесплатных визах, которые россияне смогут получить по прилете в страну. Вчера посольство ОАЭ в Москве также подтвердило, что страна переходит на новую систему выдачи виз россиянам. Однако она сообщила, что в письменном виде директивы в консульстве еще нет. «Мы получили подтверждение от принимающего партнера, которое основывается на данных официальных источников, что визы с 1.02 будут гражданам РФ выдавать по прибытии, а также бесплатно, сроком пребывания не более 30 дней», - сообщили в пресс-службе TUI Russia. При этом в компании напомнили, что возврат денег за уже открытые визы невозможен. Авиакомпания flydubai уже также получила официальную информацию о нововведении. «Информация о том, что с 1 февраля 2017 года россияне смогут получить визу по прибытии в ОАЭ, подтверждена. Авиакомпания flydubai поддерживает решение о предоставлении россиянам виз по прибытии в ОАЭ. Эта мера позволит устранить барьеры для туристов и будет способствовать росту пассажиропотока в страну», -заявили в пресс-службе flydubai. Как отмечает директор по продажам и маркетингу Управления по развитию туризма Шарджи Сергей Канаев, которого цитирует РСТ, виза всегда ставит определенный психологический барьер, требует временных и денежных затрат, поэтому он считает эту новость весьма позитивной: «По сообщениям принимающих операторов, новые правила заработали уже сегодня. Думаю, внимание россиян вырастет не только к Дубаю, но и к другим эмиратам. А для Шарджи, представляющей более бюджетный сегмент отдыха, это станет очень важным подспорьем», - заявил он. "Упрощение визового режима положительно скажется на динамике продаж направления. Это привлечет туристов, которые предпочитали раньше не бронировать эту страну из-за возможного неполучения визы в срок или трудностей оформления документов в целом, а также тех, кто приобретает туры с близкой датой вылета, спонтанно, так называемый эффект last minute", — сообщили в пресс-службе туроператора Anex Tour. По словам руководителя отдела Азии и ОАЭ туроператора BSI group Киры Ананасовой, новые правила откроют возможности и для организации удобных комбинированных туров в Азию: "Туристы, отправляющиеся на отдых семьями с детьми, получат отличную возможность останавливаться на две-четыре ночи в Дубае или Абу-Даби для посещения достопримечательностей и тематических парков. Упрощение визового режима — это всегда хорошая новость, за которой следует увеличение интереса к направлению. В долгосрочной перспективе турпоток в ОАЭ, безусловно, будет расти". Артур Мурадян, генеральный директор компании «Спейс Тревел», также позитивно оценил решение правительства ОАЭ облегчить визовые правила для россиян: «Безусловно, это приведет к росту продаж на направлении, страна становится доступной не только для клиентов, которые заранее бронируют туры, но и для тех туристов, которые покупают туры в последний момент, для них виза всегда была препятствием. Более того, облегчение визового режима позволит нам сократить издержки на содержание штата нашей принимающей компании. При этом хочу предупредить туристов, которые имели инциденты с запретом въезда в ОАЭ. Изменение визовых условий не отменяет эти запреты». «Безусловно, облегчение визового режима позитивно скажется на направлении. Увеличится спрос как со стороны организованных туристов, так и самостоятельных», - заключил в беседе с нами Дмитрий Арутюнов, генеральный директор компании «Арт-Тур». /TOURBUS.RU

Теги: ОАЭ, Дубай, Абу-Даби, Шарджа, Виза в аэропорту, Визовые новости, Выездной туризм Назад к списку новостей

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