Новости Ростуризм предлагает Таиланду обеспечить нашим туристам «транспортные гарантии» Туроператоры, активно работающие на тайском направлении, рассказали, почему их удивила новая инициатива российского турведомства

Ростуризм предложил властям Таиланда разработать совместную схему работы при возникновении нештатных ситуаций, - сообщили нам в пресс-службе ведомства. "Вопрос обеспечения транспортных гарантий для российских туристов стал актуальным в январе 2017 года, когда 370 россиян в течение девяти часов не могли вылететь из аэропорта Бангкока, имея на руках обратные билеты, из-за проблем с "перекрещиванием" регулярного и чартерного рейсов", — говорится в сообщении. Как уточнили в пресс-службе, согласно Конвенции о международной гражданской авиации, такое смешение не допускается в целях защиты транспортного рынка. Однако в интересах туристов туроператоры расширяют линейку турпродуктов с возможностью выбрать различные сроки пребывания за рубежом, и не всегда удается не смешивать при этом разные типы перелета. "Таиланд является одной из популярных у россиян стран, и сегодня очень важно разобраться в ситуации, чтобы в дальнейшем россияне не испытывали трудностей, связанных с задержками перелетов. Ростуризм обратился к правительству Таиланда с предложением сформировать схемы эффективной работы в части недопущения нештатных ситуаций и сообщить о принятом решении рынку", — заявил глава Ростуризма Олег Сафонов на встрече с представителями посольства Таиланда и Тайского управления туризма. Как сообщалось ранее, турпоток из России в Таиланд за 2016 год составил 1,1 млн человек, что на 23% превышает тот же показатель 2015 года. Всего за 12 месяцев 2016 года Таиланд принял 32,6 млн иностранцев, что почти на 9% выше прошлогоднего результата. «Я не поддерживаю решение Ростуризма, если речь идет о транспортных гарантиях, - заявил между тем нашему порталу Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети «Розовый слон». - О каких гарантиях идет речь? Есть правила, зачем же лезть со своим уставом в чужой монастырь? Все игроки знакомы с законами Таиланда, большинство их соблюдают, и их туристы не испытывают никакого дискомфорта. Несложно запомнить – если прилетел в страну чартерным рейсом, чартерным и вернись. Не вижу тут проблем. Единственное, что может оспорить это правило – форс-мажорные ситуации, природные катаклизмы. Да, если такое произошло, можно говорить о том, чтобы вернуться на любом типе рейса». «С вопросами перелетов должен разбираться не Таиланд, а российские туроператоры, которые формируют туры и отвечают за четкость исполнения. Уверен, что власти Таиланда не будут даже рассматривать такие заявления, что, естественно, никак не отразится на направлении», - считает, в свою очередь, Денис Ладыгин, генеральный директор компании «ЛД-тур». Не видит причин для обращения к властям Таиланда и Геннадий Косарев, вице-президент туроператора «Натали Турс»: «Обратиться необходимо к туроператорам, которые, зная авиационные правила страны, все равно продают турпакеты, в которых заложена чартерная и регулярная перевозка». «Это какая-то нелепая инициатива, совершенно ничем не подкрепленная, - уверен и Александр Скрыпник, генеральный директор компании «Салют Европа». – Есть определенные правила, мы либо ездим в страну и следуем им, либо не соглашаемся с ними и отказываемся от поездки в ту или иную страну. Получается, что Ростуризм предлагает Таиланду поменять законы из-за того, что российские туроператоры не хотят им следовать?» /TOURBUS.RU

Теги: Таиланд, Ростуризм, Бангкок, Выездной туризм, Морской отдых Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 По тексту:



Подписка