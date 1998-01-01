Развитие «Серебряного ожерелья» тормозят плохие дороги и отсутствие информации

Острым проблемам развития масштабного туристического проекта Северо-Западного региона был посвящен круглый стол, прошедший в Северной столице

Основными проблемами масштабного туристического проекта «Серебряное ожерелье» остаются отсутствие необходимого количества рейсов между участвующими в нем регионами и городами, а также качество дорог и автобусов. В такому общему выводу пришли участники круглого стола на тему: «Развитие автобусного туризма проекта «Серебряное ожерелье», состоявшегося на днях в Петербурге, - сообщает наш корреспондент.

Как было подчеркнуто в рамках встречи, сейчас «Серебряное ожерелье» включает в себя уже более ста туристических маршрутов, готовых принять туристов, а их разработкой и развитием заняты не менее 30 компаний. Причем «изюминкой» «Серебряного ожерелья» является то, что, благодаря большому выбору направлений, продолжительности туров и их наполнению, варианты поездок могут быть самыми разными.

Однако объединяет их одно: маршруты, как правило, выполняются с использованием автомобильного транспорта, в частности, автобусов. И это приводит к дополнительным сложностям как для обычных, так и особых категорий путешественников.

Туроператоры жалуются: качественного транспорта не хватает, а состояние дорог порой таково, что добраться до объектов показа трудно. И если такие популярные туристические направления как Великий Новгород, Псков или Тихвин надежно связаны с Петербургом хорошими дорогами и интенсивным движением автобусов (включая рейсовые), другие регионы, входящие в «Серебряное ожерелье», этим похвастать не могут.

В этой связи участники круглого стола особое внимание уделили регулярному автобусному движению, которое могло бы здорово помогать при перевозке небольших групп. Но…

«Да, теоретически регулярные рейсы можно было бы использовать в том случае, если большая группа не набирается и нет возможности отправить туристов на чартерном автобусе, - соглашается генеральный директор группы компаний «Петротур» Игорь Мазулов. – Однако на практике этого практически нет. Дело в том, что турбизнесу крайне сложно работать с регулярными автобусными перевозчиками: зачастую у нас просто нет возможности купить на такие рейсы билеты».

Начальник управления автобусных перевозок СПб ГУП «Пассажиравтотранс» Ольга Морозова констатировала: в настоящее время регулярные рейсы по десяткам направлений из Петербурга осуществляют 75 перевозчиков. «Однако назвать какого-то из них крупным и занимающим значительную долю рынка вряд ли возможно: как правило, каждый перевозчик выполняет рейсы всего по 1-3 направлениям, – отметила она. – При этом на многих сделать их регулярными нет возможности – нет постоянного потока пассажиров, который сделал бы перевозку рентабельной».

С этим отчасти согласился, к примеру, начальник Департамента культуры и туризма Вологодской области Дмитрий Шевцов, представивший на «круглом столе» доклад о самодеятельном туризме в рамках проекта «Серебряное ожерелье России». Однако, по его словам, развитие такого туризма больше всего тормозит отсутствие нужной логистической инфрастурктуры: люди и готовы бы поехать, но им не хватает информации о «приемных» возможностях регионов.

По мнению исполнительного директора компании «Невские сезоны» Кирилла Соколова, не только отсутствие регулярного автобусного движения не позволяет сделать поездки по «Серебряному ожерелью» более популярными. «Здесь большую роль играет, к примеру, отсутствие достоверной информации о расписании движения автобусов и возможности онлайн- бронирования билетов, а также нехватка сведений о качестве и уровне объектов туристической инфраструктуры», – полагает он.

В свою очередь, президент Санкт-Петербургской общественной правозащитной организации инвалидов «На коляске без барьеров» Юлия Яганова посетовала на то, что информации о наличии транспортных средств для маломобильных категорий граждан или объектах туриндустрии с доступной средой практически нет: «Я уже не говорю о предложениях для людей с ограниченными возможностями: фактически туроператоры сейчас не готовы предлагать качественный турпродукт этой категории клиентов».

Вместе с тем участники встречи констатировали: интерес к «Серебряному ожерелью» есть, а развивать проект можно только общими усилиями.

/TOURBUS.RU